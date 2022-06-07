Як безпечно бути на зв'язку в окупації: важливі поради для українців

Як безпечно бути на зв'язку в окупації / Корреспондент.net

Громадянам України, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях, надали кілька порад щодо підтримки зв'язку.

За інформацією Держспецзв'язку, у разі, якщо немає мережі оператора, то необхідно спробувати підключитися до інших українських мобільних операторів за допомогою національного роумінгу.

По можливості не треба купувати російські SIM-карти. Якщо купувати SIM-карту РФ все ж доводиться, то потрібно робити це без надання паспортних даних.

Громадянам, інтернет яких підключений до української мережі, радять спілкуватися з усіма через месенджери в домашній Wi-Fi мережі. Спілкування в мобільній мережі російських операторів слід обмежити для своєї безпеки.

Якщо ж інтернет підключений до російської мережі, то відзначається необхідність використання VPN-сервісів на телефоні і комп'ютері.

Що відбувається в Херсонській та Запорізькій областях

Росія 2 березня захопила Херсон і продовжує контролювати місто і значну частину Херсонщини.

Збройні Сили України перейшли до контрнаступних дій у Херсонській області і звільнили 20 населених пунктів. Українські війська рухаються на південь регіону.

Російські окупаційні військові сили контролюють частину Запорізької області, проте обласний центр-Запоріжжя - під контролем України. Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що війська РФ ставлять перед собою завдання захоплення Запоріжжя і підсилюють свій тиск в даному напрямку.

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