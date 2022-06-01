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На півночі Херсонщини ЗСУ звільнили від окупантів понад 20 населених пунктів - ОВА

1 червня 2022, 20:32

За словами керівника Херсонської ОВА Геннадія Лагути, українська армія продовжує і продовжує рухатися на в південному напрямку.

ВСУ
На півночі Херсонщини звільнили від окупантів понад 20 населених пунктів-ОВА / Колаж Фото УНІАН

На півночі Херсонської області бійці підрозділів української армії в ході контрнаступу звільнили від російських окупантів понад 20 населених пунктів. Про це заявив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута в ефірі єдиного телемарафону.

"З боку Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів", ‒ говорив чиновник. Лагута сказав, що захоплену територію області покинули близько половини населення.

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Нагадаємо, раніше оперативне командування "Південь" повідомило про те, що ЗСУ провели вдалі контрнаступні дії на Південнобузькому напрямку. Наші захисники звільнили село Миколаївка на північ від Херсона.

Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали суттєвих втрат ворогові на Південнобузькому напрямку. Так, всього за добу було ліквідовано 78 рашистів, 8 танків, дві гаубиці, самохідна гармата "Півонія", дві реактивні системи залпового вогню "Град", 5 одиниць броньованої техніки і дві – автомобільної.

Ворог у свою чергу, не маючи можливості просунуться, продовжує обстрілювати мирне населення. Зокрема, в Миколаєві ворожі снаряди влучили по житлових кварталах і промислових об'єктах.

До того радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив - для того, щоб звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні Сили України не братимуть місто штурмом. Застосовуватиметься та ж тактика, що і при деокупації Київської області.

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Автор: Єгор Бунін
ЗСУ новини Херсона війна Росії та України
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