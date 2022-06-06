УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ планує захопити ще один український обласний центр - Зеленський

6 червня 2022, 17:55

Президент назвав найбільш загрозливий напрямок на фронті.

Російські військові в Маріуполі 24.02.2022
Російські окупанти в Україні / Reuters

Ще один український обласний центр під загрозою захоплення російськими окупантами, заявив президент Володимир Зеленський.

Як підкреслив він в ході спілкування з журналістами, армія Російської Федерації в останні дні активно посилює тиск на запорізькому напрямку.

При цьому рашисти планують повністю окупувати обласний центр. За словами глави держави, про це свідчать перехоплення переговорів російських окупантів.

"Найбільш загрозлива ситуація на запорізькому напрямку. Частина області окупована, а саме місто Запоріжжя (ми чуємо по перехопленнях) ворог хоче окупувати. На інших напрямках ситуація краща", - додав Зеленський.

читайте такожЗСУ відбили атаку рашистів на Слов'янському напрямку: ворога відкинуто

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Південнобузькому напрямку, в очікуванні наступальних дій наших військ, в певному районі противник провів мінування узбережжя річки Інгулець.

Ворог розгорнув на Миколаївському напрямку дві реактивні і дві батареї ствольної артилерії. Також намагався відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка та Лозового. Зазнав значних втрат і відійшов.

Читайте ще:

новини Запоріжжя Володимир Зеленський війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:33

Імперська Росія повинна зникнути: як Захід продовжує життя своєму потенційному вбивці

19:32

"Брешуть і очорняють": в Угорщині накинулися на Україну з новими звинуваченнямиВідео

19:26

Лідер збірної України жорстко поставив на місце російського пропагандистаВідео

19:21

Неприємності, як з рогу достатку: кому зі знаків в червні загрожує велика небезпека

19:14

"Мирний план" щодо війни РФ проти України: Зеленський відкинув перемовини із ЗаходомВідео

Реклама
18:59

Штурм захлинувся: ЗСУ розбили підрозділи РФ під Ізюмом, у ворога втрати

18:55

Що робити, якщо заклало вухо - 4 простих поради

18:48

Зеленський прокоментував надання Невзорову громадянства УкраїниВідео

18:32

"Спалювати без розмов": на Херсонщині рашистам наказали розстрілювати цивільнихВідео

18:27

Зірка Кіборгів і Клятви лікаря здійснив камінг-аут, як гей

18:14

Україні не потрібна альтернатива вступу до ЄС: Зеленський заявив Заходу про чітку позицію КиєваВідео

18:00

Данілов заявив, що не вважає трагедією "тимчасову втрату територій" УкраїниВідео

17:59

Зеленський сказав, скільки захисників Маріуполя утримують у полоні окупанти

17:55

Українка з найбільшими вилицями в світі похвалилася "оновленим" тілом після нової пластики

17:55

РФ планує захопити ще один український обласний центр - ЗеленськийВідео

17:47

Пластика і ритм: як танцює дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта

17:27

Як Україні отримати користь з "українізації" НевзороваПогляд

17:26

Україну атакує антициклон Burkhart: синоптики назвали найспекотніший деньВідео

17:24

Астаф'єва пройняла українців до глибини душі віршем Ліни Костенко

17:21

Зеленський відповів Путіну: протикорабельна зброя розблокує українські портиВідео

Реклама
17:06

Україна готується до всіх сценаріїв, але наразі немає ризиків нової атаки РФ з Білорусі – ЗеленськийВідео

17:02

Російським окупантам наказали розстрілювати всіх мирних українців під час наступу - ЗМІВідео

16:59

У РФ "пригорає" через постачання західних РСЗВ: погрожують ударами по Раді та МіноборониВідео

16:58

Принцеса Євгенія вперше показала обличчя півторарічного правнука Єлизавети IIВідео

16:51

Любов пройшла: що може змусити знаки зодіаку порвати з коханимиВідео

16:40

Зеленський підтримав ідею візового режиму із РосієюВідео

16:35

Захід почав втомлюватися від санкцій проти РФ, а це вигідно Кремлю - Bloomberg

16:35

ЗСУ відбили атаку рашистів на Слов'янському напрямку: ворога відкинутоВідео

16:33

Бої не припиняються: Зеленський назвав два найнебезпечніші регіони в УкраїніВідео

16:01

Росія втратила контроль над частиною Чорного моря: ЗСУ відкинуто ЧФ РФ більш ніж на 100 км від берегівВідео

15:58

Позачергові вибори та зміна президента: у РФ назвали несподіваного наступника ПутінаВідео

15:47

"Зберегти життя всередині мене": Тодоренко втекла з Росії напередодні пологівВідео

15:40

Слово "холера" звучить у місті: росіяни закривають Маріуполь на карантин - радник мераВідео

15:29

Прямим наведенням по ворожих кораблях: ЗСУ озброять шведськими ракетними системами RBS-17Відео

15:17

Прикмети на 7 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:16

На програші Кремль не зупиниться, Або Чому слабка Росія все одно буде небезпечноюПогляд

15:12

Найсмачніше і швидке варення з полуниці з 3 інгредієнтів: простий рецептВідео

15:12

Башта злетіла вгору: ЗСУ на Харківщині епічно розтрощили російський танкВідео

15:09

"Не переношу нічого з "того" боку": Цибульська пояснила, чому не вірить ГалкінуВідео

14:57

Не можна вірити словам Путіна, що РФ не використовуватиме торгові шляхи для атаки на Одесу - КулебаВідео

Реклама
14:54

У Росії погрожують перекинути війська ОДКБ на окуповані території УкраїниВідео

14:50

У прикордонній Курській області обстріляли велике село: вибухи і пожежі

14:31

Українські захисники вибили ворога з позицій на Запоріжжі: опубліковано кадри ближнього боюВідео

14:30

Путін починає говорити про транзит влади, щоб завершити справу всього свого життя - ЖдановВідео

14:14

У Росії хам-"патріот" накинувся на хлопчиська з жовто-синім рюкзакомВідео

14:13

Росія вибухнула ядерними погрозами "зрадницькій Європі": Подоляк висміяв слова РогозінаВідео

14:08

Здійснення бажань, щастя в любові і будинок повна чаша: три знаки зодіаку стануть улюбленцями долі в червні 2022

14:05

"Росія їм потрібна цілою": США затягують постачання зброї Україні - ЖдановВідео

13:58

Співачка Жасмин вважає війну в Україні шансом нажитися: "не соромно, що я з Росії"

13:39

Троїцька батьківська субота в 2022 році – дата, традиції і заборони дня

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти