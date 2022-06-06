РФ планує захопити ще один український обласний центр - Зеленський

Російські окупанти в Україні / Reuters

Ще один український обласний центр під загрозою захоплення російськими окупантами, заявив президент Володимир Зеленський.

Як підкреслив він в ході спілкування з журналістами, армія Російської Федерації в останні дні активно посилює тиск на запорізькому напрямку.

При цьому рашисти планують повністю окупувати обласний центр. За словами глави держави, про це свідчать перехоплення переговорів російських окупантів.

"Найбільш загрозлива ситуація на запорізькому напрямку. Частина області окупована, а саме місто Запоріжжя (ми чуємо по перехопленнях) ворог хоче окупувати. На інших напрямках ситуація краща", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Південнобузькому напрямку, в очікуванні наступальних дій наших військ, в певному районі противник провів мінування узбережжя річки Інгулець.

Ворог розгорнув на Миколаївському напрямку дві реактивні і дві батареї ствольної артилерії. Також намагався відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка та Лозового. Зазнав значних втрат і відійшов.

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