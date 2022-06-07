"Чекаємо нових візитів": фермер на Херсонщині вбив окупантів, які хотіли вкрасти його техніку

Фермер на Херсонщині вбив окупантів, які хотіли вкрасти його техніку/ скріншот

Фермер на Херсонщині ліквідував російських окупантів, які хотіли вкрасти його техніку.

Разом з охороною він відкрив вогонь по ворогах та вбив двох загарбників. Ще кілька отримали поранення, пише Телеграф.

Чоловік розповів, що тиск на фермерів зростає з кожним днем, а найгірше доводиться дрібним фермерам з сіл. До них приходять озброєні люди і просто відбирають всю продукцію. Більші підприємці можуть найняти охорону і відстояти свої володіння.

"Нам прямо говорять - або садите ви, або садимо ми", – розповідає джерело. Він має на увазі, що всіх, хто не погоджується на співпрацю з окупантами, залякують в'язницею.

читайте також"Просять Путіна повернутися додому": бойовики з " ДНР " плачуться через потужну атаку ЗСУ під ХерсономВін, додав, що нещодавно до нього на ферму теж заходили загарбники і пробували погрожувати.

"Вони були у військовій формі, сказали, що забирають техніку "на потреби армії". Коли ми не погодилися, то почали ще більше "бикувати". Охорона не злякалася, відкрила вогонь. Двоє 200-х, ще парочка 300-х втекли. Чекаємо нових візитів", - додав підприємець.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому російськими агресорами місті Мелітополь (Запорізька область) літній городянин жбурнув курячі яйця в жінку, яка під виглядом соціолога розпитувала людей з приводу того, як їм живеться під окупацією.

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