Росія наразі не готова прибрати до рук Херсонську і Запорізьку області: у Путіна зробили заяву

Інформація про неготовність Росії обговорювати з Україною питання Херсонської та Запорізької областей є неправильною - Пєсков / Колаж Reuters, Facebook мера Херсона Колахиєва

Кремль не підтверджує інформацію, згідно з якою Росія в можливій майбутній угоді з Україною, мовляв, буде не готова обговорювати якийсь "статус" Запорізької та Херсонської областей, частина яких наразі окуповані російськими військами. Такі відомості є "неправильними". Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Російське видання Известия з посиланням на неназваного високопосадовця РФ раніше повідомило, що якщо буде мирна угода Москви та Києва, то питання так званого "статусу" Херсонської та Запорізької областей, мовляв, буде для Кремля так само закрите, як і обговорення приналежності захоплених Криму та Донбасу.

На Херсонщині та Запоріжчині, мовляв, "переважна більшість жителів регіону підтримують Росію".

Втім, спікер Кремля Дмитро Пєсков спростував цю інформацію. Він назвав її "неправильною".

"Ні, це все не так. Це неправильна інформація", - процитував заступника голови адміністрації президента РФ Інтерфакс.

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Що відбувається у Херсонській та Запорізькій областях

Росія 2 березня захопила Херсон та продовжує контролювати місто і значну частину Херсонщини.

Збройні сили України перейшли до контрнаступальних дій у Херсонській області і звільнили 20 населених пунктів. Українські війська рухаються на південь регіону.

Російські окупаційні військові сили контролюють частину Запорізької області, проте обласний центр - Запоріжжя - під контролем України. Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що війська РФ ставлять перед собою завдання захоплення Запоріжжя і підсилюють свій тиск в даному напрямку.

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