Відомий український біатлоніст відстрілюватиме російських окупантів

Чотириразовий чемпіон Європи з біатлону відстрілюватиме російських окупантів в Україні

Відомий український біатлоніст та чотириразовий чемпіон Європи Артем Прима змінив біатлонну гвинтівку на автомат. 34-річний уродженець Чернігова приєднався до тисяч наших співвітчизників, які захищають свою Батьківщину від російської окупації.

У себе в Instagram Прима виклав Селфі в камуфляжі та з автоматом.

Крім чотирьох золотих медалей континентальної першості, в активі Прими три перемоги на Універсіаді-2011, три срібні медалі чемпіонатів світу (2014, 2015).

У Кубку світу дебютував у сезоні 2009/10 році, в спринті на етапі в Рупольдингу, де посів 41-е місце. У сезоні 2010/11 набрав свої перші очки в цьому турнірі.

Неодноразово брав участь у чемпіонатах світу, найкращий результат-22-е місце у спринті (2016) та шосте місце в естафеті (2017). Учасник Олімпіади — 2014 в Сочі, кращий результат-32-е місце в спринті.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним та Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.