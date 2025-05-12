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Замість ППО - макети, Путін "оголив" майже всю Росію - Коваленко

Ангеліна Підвисоцька
12 травня 2025, 03:55
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Експерт заявив, що заради проведення параду, Путін залишив майже всю територію РФ без захисту.
С-300, Путин
Територія РФ зараз без прикриття ППО / Колаж: Главред, фото: mil.ru, скріншот із відео

Що відомо:

  • РФ погано захищена від атак з повітря
  • У РФ багато макетів, що імітують засоби ППО

Російський диктатор Володимир Путін "оголив" майже всю Росію, щоб провести свій парад на Красній площі в Москві. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Путін заради свого "победобесия" оголив майже всю Росію. Російська територія зараз оголена, немає прикриття засобами протиповітряної оборони. У Росії і раніше не було повноцінного прикриття повітряного простору, а зараз тим більше", - сказав Коваленко.

Також він зазначив, що поблизу Владивостока було зафіксовано цілий дивізіон комплексів С-300 і С-400, проте потім стало зрозуміло, що це лише макети.

"Тобто Владивосток уже без прикриття комплексами ППО? Я навіть не здивуюся, якщо з'ясується, що це стосується не тільки Далекого Сходу, а й центральної, північної та південної Росії. Навіть європейська, тобто західна, частина Російської Федерації не має достатнього прикриття засобами протиповітряної оборони", - додав Коваленко.

Дивіться відео з інтерв'ю Олександра Коваленка для Главреда:

Парад у Москві - що відомо

Як повідомляв Главред, військовий парад до 80-ї річниці "дня перемоги" пройшов у столиці країни-агресора РФ у п'ятницю, 9 травня. Він став наймасштабнішим за час вторгнення Росії в Україну, хоча й скромнішим, ніж інші ювілейні паради.

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що очільнику Кремля Путіну не було чого сказати про війну проти України під час свого виступу на параді 9 травня, окрім лише того, що Росія "підтримує" окупантів, які воюють на території сусідньої держави.

Водночас, політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов говорив, що візити до 9 травня не дадуть змоги Путіну відчути себе сильнішим. Натомість на диктатора впливатиме затяжне падіння цін на нафту, яке вже фіксують по всьому світу.

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Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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війна в Україні парад Володимир Путін вторгнення Росії Олександр Коваленко
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