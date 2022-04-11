Орки з новою силою бомблять житлові квартали Харкова - мер

За словами мера, окупанти в денний час стали частіше завдавати ударів по місту. Зокрема, ворог розширив географію бомбардувань.
Орки знову обстрілюють житлові квартали Харкова. Мер міста Ігор Терехов розповів, що інтенсивність обстрілів зросла і розширилася географія бомбардувань.
За словами мера, окупанти в денний час почали частіше завдавати ударів по місту. Зокрема, ворог розширив географію бомбардувань.
"Окупанти знову обстріляли житлові квартали, парк Горького. У кількох районах міста рятувальники розмінували боєприпаси. Є поранені і загиблі. Найжахливіше те, що загинула дитина. Тому закликаю вас по можливості залишатися в укриттях", - сказав Терехов у своєму заява.
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Також мер додав, що в місті буде відновлено навчальний процес.
"Наші діти мають завершити навчальний рік. Навчання відбуватиметься дистанційно, для цього ми задіємо електронні навчальні платформи та онлайн-сервіси", - додав він.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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