Орки з новою силою бомблять житлові квартали Харкова - мер

Інтенсивність обстрілів Харкова зросла / wikipedia.org

Орки знову обстрілюють житлові квартали Харкова. Мер міста Ігор Терехов розповів, що інтенсивність обстрілів зросла і розширилася географія бомбардувань.

За словами мера, окупанти в денний час почали частіше завдавати ударів по місту. Зокрема, ворог розширив географію бомбардувань.

"Окупанти знову обстріляли житлові квартали, парк Горького. У кількох районах міста рятувальники розмінували боєприпаси. Є поранені і загиблі. Найжахливіше те, що загинула дитина. Тому закликаю вас по можливості залишатися в укриттях", - сказав Терехов у своєму заява.

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Також мер додав, що в місті буде відновлено навчальний процес.

"Наші діти мають завершити навчальний рік. Навчання відбуватиметься дистанційно, для цього ми задіємо електронні навчальні платформи та онлайн-сервіси", - додав він.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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