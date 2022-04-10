Потужні вибухи прогриміли в Миколаєві та Харкові: що відомо про постраждалих

За оперативними даними, ракета, якою хотіли вдарити по Миколаєву, була збита засобами ППО.
У неділю ввечері, 10 квітня, у Миколаєві пролунав потужний вибух. Його наслідки відчули багато жителів міста.
В результаті вибуху є потерпілий. Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.
"Поки поранений охоронець від розбитого скла після великого вибуху. Уточнюємо спрацювало ППО або долетіло все-таки", — повідомив Кім.
В результаті вибуху загорівся ліс. Але пожежу оперативно ліквідували, уточнив Кім.
У той же час в користувачі в Мережі пишуть, що в результаті вибуху в багатьох будинках вилетіли шибки у вікнах. Крім того, у людей в квартирах навіть посипалася штукатурка.
За оперативними даними, ракета, якою хотіли вдарити по Миколаєву, була збита засобами ППО, уламки потрапили в лісовий масив, повідомляє телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".
Вибухи в Харкові
Додамо, що потужні вибухи в неділю ввечері гриміли також у Харкові.
Жителі Харкова повідомляють про потужні вибухи в місті. Про це харків'яни пишуть у соціальних мережах.
Інших подробиць поки немає. При цьому харків'ян просять залишатися в укриттях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти завдали ударів по Миколаєву і Очакову. В результаті є загиблі і поранені.
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