Потужні вибухи прогриміли в Миколаєві та Харкові: що відомо про постраждалих

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У неділю ввечері, 10 квітня, у Миколаєві пролунав потужний вибух. Його наслідки відчули багато жителів міста.

В результаті вибуху є потерпілий. Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

"Поки поранений охоронець від розбитого скла після великого вибуху. Уточнюємо спрацювало ППО або долетіло все-таки", — повідомив Кім.

В результаті вибуху загорівся ліс. Але пожежу оперативно ліквідували, уточнив Кім.

У той же час в користувачі в Мережі пишуть, що в результаті вибуху в багатьох будинках вилетіли шибки у вікнах. Крім того, у людей в квартирах навіть посипалася штукатурка.

За оперативними даними, ракета, якою хотіли вдарити по Миколаєву, була збита засобами ППО, уламки потрапили в лісовий масив, повідомляє телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

Вибухи в Харкові

Додамо, що потужні вибухи в неділю ввечері гриміли також у Харкові.

Жителі Харкова повідомляють про потужні вибухи в місті. Про це харків'яни пишуть у соціальних мережах.

Інших подробиць поки немає. При цьому харків'ян просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти завдали ударів по Миколаєву і Очакову. В результаті є загиблі і поранені.

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