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Колона військ Росії в 12 кілометрів пройшла на сході від Харкова

10 квітня 2022, 11:51

На фотознімках видно броньовані машини, вантажівки з буксируємою артилерією і допоміжним обладнанням.

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Окупаційна колона РФ пройшла через прикордонне село Великий Бурлук / Maxar Technologies

Колона російських військ протяжністю понад 12 кілометрів пройшла на південь через село Великий Бурлук у Харківській області, яке знаходиться на сході від Харкова. Окупаційні війська вирушили у напрямку Шевченково, Куп'янська, Ковшарівки та інших населених пунктів. Ймовірно, йдеться про перегрупування. Пересування військ зафіксовано на супутникових знімках. На них можна помітити броньовані машини, вантажівки з артилерією, що буксується, і додатковим обладнанням.

Як повідомляє CNN, військова колонна окупаційних підрозділів РФ протяжністю 12,8 кілометрів пройшла на південь через село Великий Бурлук, яке розташоване неподалік від російсько-українського кордону. Супутникові знімки військ зроблені та зафіксовані компанією Maxar Technologies.

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Колона військ РФ протяжністю понад 12 кілометрів пройшла через Харківську область / Maxar Technologies
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Колона військ РФ протяжністю понад 12 кілометрів пройшла через Харківську область / Maxar Technologies
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Село Великий Бурлук на карті / Google Maps

читайте такожОкупанти Росії скидають на Харків нові види бомб: вороги спускають їх на парашутахНа зображеннях помітні броньовані машини, вантажівки з буксируемою артилерією і допоміжним обладнанням.

Колона рухалася у напрямку на південь, де знаходяться такі населені пункти, як Шевченкове, Куп'янськ, Ківшарівка, які наразі під російською окупацією. Ймовірно, рух обумовлено перегрупуванням військ.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський казав, що Росія стягує значну кількість військ і військової техніки в напрямку Донбасу і Харкова. Однак у Києві знають про плани росіян. На його думку, ситуація показує, що санкцій проти Росії мало. Їх потрібно посилювати.

У Міністерстві оборони сказали, що окупанти Росії намагаються поповнити свої резерви і організувати наступ на Донбас для окупації всього регіону. Вони можуть спробувати захопити і Харків. Втім, у військ агресора немає ресурсів для окупації міста.

Керівник розвідки Міноборони Кирило Буданов говорив, що російські окупанти здійснюють перегрупування на сході країни. План загарбників – просування до Харкова. Союзники Києва на Заході повинні надати українській державі серйозну підтримку для протидії окупантам.

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Харківська область російські війська новини України війна Росії та України
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