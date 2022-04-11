Макрон повідав, за якої умови готовий негайно відвідати Київ

Еммануель Макрон назвав умову відвідування України / Фото Reuters

Французький президент Еммануель Макрон прагне приїхати в Україну з метою досягнення конкретного результату в питанні встановлення миру, а не заради візиту як такого, пише BFMTV.

Президент Франції не відмовляється від поїздки до Києва. Однак Макрон не хоче, щоб візит перетворився на формальність.

"Я готовий поїхати в Київ або в будь-яке інше українське місто, але я не хочу їхати туди лиш для того, аби відвідати посольство. Я хотів би, щоб цей візит призвів до результатів у цьому процесі, допоміг налагодити діалог між президентами України та Росії", – розповів він.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте також: