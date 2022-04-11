Макрон повідав, за якої умови готовий негайно відвідати Київ

Президент Франції не відмовляється від поїздки до Києва. Однак Макрон не хоче, щоб візит перетворився на формальність.
Французький президент Еммануель Макрон прагне приїхати в Україну з метою досягнення конкретного результату в питанні встановлення миру, а не заради візиту як такого, пише BFMTV.
Президент Франції не відмовляється від поїздки до Києва. Однак Макрон не хоче, щоб візит перетворився на формальність.
"Я готовий поїхати в Київ або в будь-яке інше українське місто, але я не хочу їхати туди лиш для того, аби відвідати посольство. Я хотів би, щоб цей візит призвів до результатів у цьому процесі, допоміг налагодити діалог між президентами України та Росії", – розповів він.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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