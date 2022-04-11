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Спалили море орків з технікою: під Харковом ЗСУ знищили колону РФ

11 квітня 2022, 01:03

В результаті ворог зазнав істотних втрат в живій силі і техніці.

ЗСУ розтрощили КСП РФ у Луганській області
/ facebook.com/GeneralStaff.ua

У Харківській області Збройні сили України успішно атакували колону російських окупаційних сил РФ.

В результаті зазнав істотних втрат в живій силі і техніці. Про це колишній народний депутат Михайло Апостол написав у своєму Facebook.

Інформацію про розбиту біля Харкова колону також нам повідомляють користувачі. Пишуть, що йдеться про колону між Дергачами та Козачою Лопанню.

Додамо, що раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про те, що в ніч на 10 квітня в Харківській області ЗСУ знищили ворожу колону.

"Сьогодні вночі чергових успіхів досягли наші військові ЗСУ-знищена велика колона ворожої техніки і живої сили, що прямували в бік Ізюма", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Він повідомив також, що в с.Вільхівка під Харковом Збройні Сили України повністю завершили зачистку території. Там була виявлена яма з тілами російських солдатів.

"Бійці 92 бригади виявили яму з трупами російських солдатів. Це приклад того, як ці нелюди надходять навіть зі "своїми", - написав Синєгубов.

Він повідомив, що триває евакуація жителів Лозової (з міста виїхали близько 20 тис.осіб).

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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