Чи мають право ЗСУ вдарити по параду Путіна в Москві: Жданов дав відповідь

Основу параду складають військовослужбовці армії РФ, яка веде активні бойові дії з метою захоплення території України.

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Парад Путіна на 9 травня є законною ціллю для ЗСУ / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Чи можуть ЗСУ бити по параду на Красній площі

Що не так із роботою російських сил ППО

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що військовий парад на Красній площі є законною військовою ціллю попри те, що на ньому присутні іноземні гості та цивільне населення.

За його словами, основу параду складають військовослужбовці армії РФ, яка веде активні бойові дії з метою захоплення території України. Крім того, на параді буде представлена російська військова техніка, яка бере участь у бойових діях.

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"Тому парад 9 травня - це абсолютно легітимна військова мета для нас. Можна навіть охарактеризувати її як район масового скупчення особового складу і військової техніки ворога", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

Військовий експерт також прокоментував роботу російських сил ППО, зокрема, ракет Панцир С-1.

"Кількість випадків падіння цих ступенів на голови і не лише вже просто зашкалює. Почнемо з Бєлгорода: коли місто прикривали Панцирами, його ракети і ступені й газову трубу перебивали в житловому будинку, і просто влучали в новий будинок, і прилітало в приватну будівлю. Це лише один приклад", - нагадав Жданов.

За його словами, технологічно подібні "спецефекти" є нормальними, оскільки так сконструйована ця ракета.

"Конструктори не думали, як все це буде застосовуватися в міській місцевості, куди це буде падати. За ідеєю, за класикою, ППО має ставати кільцем навколо міста, і на підступах до міста збивати повітряні цілі. Але брак ППО змушує росіян ставити комплекси навіть у центрі міста", - додав Жданов.

Перемир'я на День перемоги - що відомо

Як повідомляв Главред, російський лідер Володимир Путін оголосив про триденне так зване "перемир'я" з нагоди святкування Дня перемоги. Згідно з його наказом, російські війська мають припинити бойові дії на ці дати.

Військовий оглядач Богдан Мірошников заявив, що попри обіцянки Кремля припинити вогонь до Дня перемоги 9 травня, уже впродовж перших семи хвилин "перемир'я" російська армія кілька разів ударила реактивними системами залпового вогню по прифронтових районах і лініях бойового зіткнення.

Тим часом росЗМІ писали з посиланням на джерела, що Путін нібито доручив Міноборони визначити цілі в Києві для удару Орєшніком у відповідь на атаки ЗСУ в День перемоги.

Водночас колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун вважає, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи атакуватиме Київ ракетою Орєшнік. Такі погрози розраховані на російську аудиторію та іноземних гостей, які приїдуть до Москви, і покликані вразити і налякати людей.

Ягун також сказав, що Орєшнік - це експериментальна зброя, і вона не стоїть на озброєнні армії Російської Федерації. За даними іноземних спецслужб, таких ракет було всього п'ять: дві з них були зібрані повністю, три - розібрані.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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