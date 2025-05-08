Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Під виглядом "перемирʼя": Братчук сказав, до чого готуються росіяни на фронті

Маріна Фурман
8 травня 2025, 10:45
795
Російські окупанти не дотримуються режиму тиші.
ВСУ, армия РФ
Як росіяни планують використати чергове "перемирʼя" / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 31 окрема механізована бригада

Ключові тези:

  • Так зване "перемирʼя" Путіна на фронті не діє
  • Ворог перегруповується та підвозить боєкомплект

Попри оголошене "перемирʼя" російським диктатором Володимиром Путіним, загарбники не дотримуються режиму тиші на фронті, зокрема на півдні. Крім того, країна-агресор Росія користується так званим "перемир'ям", аби підтягнути резерви та підготуватися до наступальних дій. Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі телефмарафону.

Під час оголошеного Росією травневого "перемир'я", ворог підготувався до нових штурмових дій. Росіяни провели ротації, перегрупувалися та підвезли на бойові позиції більше боєкомплекту.

відео дня

"Якщо ''шахеди'' або ракети не летять по Україні, це не означає що фронт зупинився, що там тихо. Ми бачимо, що ворог намагається те великоднє лукавство від Путіна подовжити на найближчі 3 доби для того, щоб скористатися вікном можливостей: підтягнути резерви, провести ротацію підрозділів та підтягнути БК", — розповів Братчук.

Він додав, що українські бійці фіксують усі переміщення противника та готові відбивати ворожі атаки.

Травневе "перемирʼя" Путіна - новини за темою

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на честь святкування "Дня перемоги". За наказом лідера Кремля, "перемир'я" оголосили в період з 00:00 8 травня і до 00:00 в ніч на 11 травня. У цей час окупанти мають повністю припинити бої на фронті та атаки по території України.

Нагадаємо, військовий оглядач Богдан Мірошников повідомив, що попри обіцянки Кремля припинити вогонь до Дня перемоги 9 травня вже упродовж перших семи хвилин "перемир'я" російська армія кілька разів вдарила реактивними системами залпового вогню по прифронтових районах і лініях бойового зіткнення.

Нещодавно у Міноборони Британії заявили, що анонсоване Путіним триденне "перемир’я" під час святкувань 9 травня має пропагандистський характер. Воно є спробою Росії показати свою нібито відкритість до переговорів, обмежити Україну в можливості здійснювати далекобійні удари і при цьому зберегти свої позиції на фронті.

Читайте також:

Хто такий Сергій Братчук?

Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України.

Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації.

Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я війна в Україні Сергій Братчук
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Насипало два сантиметри снігу і вдарив мороз: де в Україні лютує негода

Насипало два сантиметри снігу і вдарив мороз: де в Україні лютує негода

11:36Синоптик
Чи подорожчають овочі та фрукти в Україні: стало відомо, як зміняться ціни

Чи подорожчають овочі та фрукти в Україні: стало відомо, як зміняться ціни

11:23Економіка
Київ провів переговори з Віткоффом і Келогом про 30-денне перемир'я: що відомо

Київ провів переговори з Віткоффом і Келогом про 30-денне перемир'я: що відомо

10:59Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Зірвало дах": Алла Пугачова нещадно поставила Потапа на місце

"Зірвало дах": Алла Пугачова нещадно поставила Потапа на місце

Мокрий сніг та заморозки: названо точну дату, коли зміниться погода в Україні

Мокрий сніг та заморозки: названо точну дату, коли зміниться погода в Україні

"Мені важко": 73-річна Аллегрова зовсім здала і не в силах вийти на сцену

"Мені важко": 73-річна Аллегрова зовсім здала і не в силах вийти на сцену

Наталя Могилевська стала блондинкою і підкорила своїм виглядом - деталі

Наталя Могилевська стала блондинкою і підкорила своїм виглядом - деталі

Коли зʼявилась назва Україна та українська нація - несподіване відкриття істориків

Коли зʼявилась назва Україна та українська нація - несподіване відкриття істориків

Останні новини

11:36

Насипало два сантиметри снігу і вдарив мороз: де в Україні лютує негода

11:23

Чи подорожчають овочі та фрукти в Україні: стало відомо, як зміняться ціни

11:03

Китайський гороскоп на завтра 9 травня: Півням - скандали, Драконам - розчарування

11:01

В ЗСУ прокоментували ідею створення демілітаризованої зони між Україною і РФ

10:59

Київ провів переговори з Віткоффом і Келогом про 30-денне перемир'я: що відомо

Війна в Україні може затихнути у 2026 році, але затягнеться, як у Індії з Пакистаном — МорозовВійна в Україні може затихнути у 2026 році, але затягнеться, як у Індії з Пакистаном — Морозов
10:45

Під виглядом "перемирʼя": Братчук сказав, до чого готуються росіяни на фронті

10:16

Чому українська рання картопля в 3-4 рази дорожча за імпортну: експерти пояснили

10:09

Розміновував російські бомби під Ізюмом: в Україні загинув екссолдат армії Британії

09:49

ЗСУ провели масштабну операцію: вдалося відкинути ворога подалі від Харкова

Реклама
09:46

Карта Deep State онлайн за 8 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:38

Олександра Кучеренко розпрощалася з паризьким партнером і примчала до Києва

09:28

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 травня (оновлюється)

09:12

ЗСУ могли просунутися в Курській області: в ISW розповіли про успіхи Сил оборони

09:03

Путін оголосив перемир'я на три дні: стало відомо, чи дотримуються окупанти тиші

08:13

Чи отримає Україна ракети Taurus: канцлер Німеччини заінтригував заявою

08:10

Росія почала платити виснаженням за війну в УкраїніПогляд

08:07

Відмовилися зустрічатися: Денисенко і Федінчик проігнорували засідання суду

07:47

"Головна" валюта може змінитися: у НБУ сказали, чи буде перехід з долара на євро

07:10

Чим відрізняються 2 хлопчики: складна загадка для найуважніших

06:52

Партизани провели диверсію: без зв'язку залишилися військові об'єкти в Підмосков'ї

Реклама
06:00

Чому парад на Красній площі Москви – законна військова мета для УкраїниПогляд

05:50

Заковиристий тест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках лучниці за 15 секунд

05:32

Здогадуються одиниці: що означає дивний червоний хрест на світлофорі

05:02

Не тільки десерт: звідки беруть пташине молоко

04:30

Для чого потрібні кнопки із "+" та "-" на кермі в авто: відповідь здивує водіїв

04:04

Китай може почати тиснути на Росію для завершення війни - названо умовуВідео

03:17

РФ готується до нових наступів: чи чекати перемир'я до літа 2025 року

02:30

Піде з життя або передасть владу: прогноз останнього терміну Путіна в КремліВідео

01:53

Конклав не зміг обрати нового Папу Римського в 1-ий день голосування - деталі

01:35

Пенсіонери з 9 областей отримають значну доплату: кому і як нарахують гроші

01:30

Тяжкохвора Селін Діон виступить на Євробаченні-2025 у Базелі - ЗМІВідео

00:43

Гороскоп за місячним календарем: що слід обов'язково зробити 8 травня

00:35

Українки не хочуть залишати Європу навіть після війни - ЗМІ

00:12

"Я ридаю, я плачу, мене пробирає": Потап зізнався, хто його "торкає"

07 травня, середа
23:51

В Україні злетіли ціни на паливо: коли вартість бензину піде вниз

23:42

Гаубиці та ракети для IRIS-T: Німеччина передала Україні пакет військової допомоги

23:32

"Цей чоловік любить мене": Аліна Доротюк виходить заміж

23:10

"Мені важко": 73-річна Аллегрова зовсім здала і не в силах вийти на сцену

23:03

"Ти наступна": Барак Обама жорстко пожартував над своєю дружиною про смерть

22:50

Прокурори у справі Коломойського назвали його "Хоменком" і просили подовжити запобіжний захід з переплутаними данимиВідео

Реклама
22:48

Обвалились ціни на популярний продукт: найнижча вартість за останні роки

22:39

"Я не радий": Трамп заявив, що настав час "ухвалювати рішення" щодо війни в Україні

22:22

Скандал на Євробаченні: Ziferblat жорстко відреагували на запитання про війнуВідео

22:08

Переможець серед шашликів: рецепт підкорить навіть найвибагливіших гурманів

22:06

Зеленський відреагував на масовані удари по РФ і висунув пропозицію Путіну

22:02

"Переможці" в сауні та Маленький принц з України: якою була перша репетиція Євробачення-2025

22:00

Масовані удари по Росії та погрози Орєшніком: головні новини України (дайджест)

21:36

Згоріли живцем у власній квартирі: у Києві загинула волонтерка разом із синомФото

21:32

"Ми хочемо миру": Єрмак сказав, коли Україна зможе почати переговори з РФ

21:18

"Кремль не блефує": що може стати ціллю удару Орєшніка по Києву, названо нюанс

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти