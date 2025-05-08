Під виглядом "перемирʼя": Братчук сказав, до чого готуються росіяни на фронті

Російські окупанти не дотримуються режиму тиші.

https://glavred.net/front/pod-vidom-peremiriya-bratchuk-skazal-k-chemu-gotovyatsya-rossiyane-na-fronte-10662767.html Посилання скопійоване

Як росіяни планують використати чергове "перемирʼя" / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 31 окрема механізована бригада

Ключові тези:

Так зване "перемирʼя" Путіна на фронті не діє

Ворог перегруповується та підвозить боєкомплект

Попри оголошене "перемирʼя" російським диктатором Володимиром Путіним, загарбники не дотримуються режиму тиші на фронті, зокрема на півдні. Крім того, країна-агресор Росія користується так званим "перемир'ям", аби підтягнути резерви та підготуватися до наступальних дій. Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі телефмарафону.

Під час оголошеного Росією травневого "перемир'я", ворог підготувався до нових штурмових дій. Росіяни провели ротації, перегрупувалися та підвезли на бойові позиції більше боєкомплекту.

відео дня

"Якщо ''шахеди'' або ракети не летять по Україні, це не означає що фронт зупинився, що там тихо. Ми бачимо, що ворог намагається те великоднє лукавство від Путіна подовжити на найближчі 3 доби для того, щоб скористатися вікном можливостей: підтягнути резерви, провести ротацію підрозділів та підтягнути БК", — розповів Братчук.

Він додав, що українські бійці фіксують усі переміщення противника та готові відбивати ворожі атаки.

Травневе "перемирʼя" Путіна - новини за темою

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на честь святкування "Дня перемоги". За наказом лідера Кремля, "перемир'я" оголосили в період з 00:00 8 травня і до 00:00 в ніч на 11 травня. У цей час окупанти мають повністю припинити бої на фронті та атаки по території України.

Нагадаємо, військовий оглядач Богдан Мірошников повідомив, що попри обіцянки Кремля припинити вогонь до Дня перемоги 9 травня вже упродовж перших семи хвилин "перемир'я" російська армія кілька разів вдарила реактивними системами залпового вогню по прифронтових районах і лініях бойового зіткнення.

Нещодавно у Міноборони Британії заявили, що анонсоване Путіним триденне "перемир’я" під час святкувань 9 травня має пропагандистський характер. Воно є спробою Росії показати свою нібито відкритість до переговорів, обмежити Україну в можливості здійснювати далекобійні удари і при цьому зберегти свої позиції на фронті.

Читайте також:

Хто такий Сергій Братчук? Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред