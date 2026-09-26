Коли відбудеться перехід на зимовий час та як це зіграє на руку українцям

Експерт пояснив, як зимовий час в Україні може пом'якшити пік навантаження на енергосистему.

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В Україні скоро відбудеться перехід на зимовий час / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Через менш ніж місяць Україна перейде на зимовий час

Переведення годинників може вплинути на послаблення відключень в пікові години

В Україні наприкінці жовтня відбудеться перехід на зимовий час. Українці переведуть годинники у ніч з 24 на 25 жовтня. За словами експерта з питань енергетики Сергія Дяченка в коментарі РБК-України, ця зміна часу матиме певні переваги для українців.

Перехід на зимовий час може зменшити потребу в потенційних відключеннях електроенергії, якщо взимку виникне дефіцит потужності, адже переведення годинників узгоджує режим споживання зі світловим днем і пом'якшує вечірній пік навантаження.

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Переведення годинників в Україні / Інфографіка: Главред

Дяченко пояснив, що для енергосистеми критичним є не стільки загальний обсяг спожитої електроенергії, скільки різкі стрибки навантаження. Традиційно вони припадають на два проміжки доби: приблизно з 7:00 до 10:00, коли люди збираються на роботу, та з 19:00 до 22:00, коли повертаються додому.

"Коригування часу має як позитивну, так і негативну площину. Для енергетики це однозначно добре, бо все побудовано так, щоб краще вписуватись в світовий день і більш раціонально використовувати електроенергію. Негативний аспект пов'язаний із тим, що потрібно переводити транспорт на нові графіки руху, а це вимагає додаткових витрат", - зазначив він.

Ситуація з обмеженнями для споживачів наразі стабільна, проте експерт не виключає її погіршення в холодний сезон.

"Зараз планових відключень електроенергії немає. Однак, якщо взимку виникне дефіцит потужності, раціональніший розподіл споживання, а саме перехід на зимовий час, може зменшити й потребу в потенційних відключеннях", - зауважив експерт.

Перехід на зимовий час в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні переводять годинники двічі на рік - в останню неділю березня на літній час, тобто на годину вперед, та в останню неділю жовтня на зимовий час - на годину назад.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році у Раді підтримали скасування для українців переходу з літнього на зимовий час, щоб постійно був нинішній зимовий час (UTC+2 за міжнародною шкалою).

Однак президент Володимир Зеленський досі не підписав відповідний закон. І за даними джерел ЗМІ, він не планує цього робити. Тому в Україні досі двічі на рік переводять годинники.

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Про персону: Сергій Дяченко Сергій Дяченко - український експерт з питань енергетики, голова ГО "Бюро комплексного аналізу та прогнозів" та колишній провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова.

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