'Цілеспрямована ескалація': в ISW дізналися, без чого РФ хоче залишити українців

Росіяни змінили тактику ударів по Україні і вибрали нові цілі для атак, щоб позбавити українців важливого.

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РФ хоче паралізувати роботу важливих систем в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що повідомили аналітики:

РФ посилила удари по дата-центрам у Києві

Робота банків та держпослуг може бути порушена

Повне відключення інтернету в Україні малоймовірне

23 вересня країна-агресор Росія почала завдавати інтенсивні удари по дата-центрах у Києві. Це частина нової тактики ворога в межах кампанії ударів великої дальності, спрямованої на підрив української економіки.

Численні українські інтернет-провайдери вже повідомили про пошкодження своїх об'єктів і подальші перебої зі зв'язком, а Міністерство оборони РФ ще 11 вересня відкрито визнало, що атакує такі цілі. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Тепер під загрозою опинилося функціонування банківської системи, онлайн-платежів, державних сервісів та військової структури.

"Українські посадовці й представники бізнесу в коментарях Financial Times прогнозують, що Кремль намагатиметься спричинити масштабніші збої в роботі телекомунікацій. Хоча атаки на комунікаційну інфраструктуру тривають від початку повномасштабного вторгнення, нинішня хвиля відрізняється за логікою і масштабом. Співрозмовники видання охарактеризували її як "цілеспрямовану ескалацію"", - зазначили аналітики.

Чи може РФ повністю відключити інтернет українцям

Технічний аргумент проти сценарію тотального відключення - сама архітектура української мережі. Представники інтернет-провайдерів у коментарі "Суспільному" зазначили, що країна має розгалужену мережу та велику кількість операторів, тож повне припинення доступу малоймовірне.

Цю оцінку поділяє й радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, Україна має одну з найбільш розгалужених систем інтернет-каналів, тому повний блекаут мережі країні навряд чи загрожує.

Водночас без фінансових наслідків не обійдеться. Провайдерам доведеться самостійно фінансувати ремонт пошкодженої інфраструктури, а це з високою ймовірністю означає зростання вартості послуг для місцевих користувачів.

Що робити, якщо не працює інтернет / Інфографіка: Главред

Де в Україні може зникати мобільний зв’язок та інтернет

Главред писав, що за словами представника точки обміну інтернет-трафіком Анатолія Фроленка, російські війська вже третій тиждень атакують телекомунікаційну інфраструктуру.

В Україні можуть виникати перебої з інтернетом і мобільним зв’язком через системні удари Росії по центрах зв’язку. Наразі основні удари припадають на Київ, де російські атаки вже призвели до пошкодження дата-центрів.

Удари РФ по дата-центрах - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 25 вересня російські окупанти завдали удару по будівлі, де був офіс інтернет-провайдера Datagroup. Через це в Києві були проблеми з інтернетом.

Згодом стало відомо, що вартість домашнього інтернету в Україні може суттєво зрости через пошкодження інфраструктури та збільшення витрат. Провайдери не зможуть надалі працювати за тарифами 300-350 гривень на місяць.

Раніше повідомлялося, що незважаючи на пошкодження окремих великих об’єктів, експерти не очікують повного відключення Інтернету в країні. Однією з причин вони називають високий ступінь децентралізації українського телекомунікаційного ринку.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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