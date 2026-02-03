Нічна атака РФ на Київ: троє постраждалих, пожежі та руйнування в п'яти районах

Всі пожежі ліквідовані, на місцях працюють екстрені служби.

РФ завдала удару по житлових районах Києва: що відомо / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

У Києві постраждали три людини

Під ударом опинилися п'ять районів столиці

У Київській області поранено чоловіка, пошкоджено будинки та автомобіль

Внаслідок нічної атаки РФ на Київ постраждали три людини. Під прицілом опинилися кілька районів міста. Деталі удару 3 лютого розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Дніпровський район: за однією з адрес сталося руйнування житлового 5-поверхового будинку. За іншою адресою – виникла пожежа на території закладу дошкільної освіти. Також зафіксовано падіння уламків на відкритій території без загоряння.

Деснянський район: зафіксовано влучання по території однієї з адмінбудівель і на відкритій території.

Дарницький район: на одній з локацій сталася пожежа і руйнування на 26 поверсі багатоповерхівки. На жаль, одна людина постраждала. Також пошкоджено фасад і скління житлового будинку. Ще за однією адресою сталося загоряння та руйнування в складській будівлі.

Печерський район: в результаті влучання по території однієї з АЗС пошкоджено її будівлю, 4 припаркованих авто, лінію електропередач і дорожнє покриття.

Шевченківський район: сталося загоряння багатоповерхівки, 2 людини отримали травми.

Всі пожежі ліквідовані. Інформація про постраждалих уточнюється. На місцях працюють рятувальники та служби міста.

Атака по Київській області - наслідки

Під масованою комбінованою атакою минулої ночі була і Київська область. Під удар потрапили звичайні мирні громади, енергетична інфраструктура і будинки людей.

"На жаль, в Обухівському районі постраждав чоловік. Попередньо він отримав поранення уламками скла. Також пошкоджено два приватні будинки і автомобіль", - повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Він закликав українців залишатися в безпечних місцях і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Ракета Циркон / Інфографіка: Главред ​

Атака на Україну - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 3 лютого в Києві прогриміла серія гучних вибухів: окупанти завдали удару балістичними ракетами, які летіли з Брянська. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що медики виїжджають на виклики в Дніпровському та Деснянському районах. У Деснянському районі зафіксовано пошкодження господарських будівель.

Пізніше стало відомо, що Росія підняла в повітря стратегічну авіацію та вивела в море ракетоносій. Щонайменше чотири борти Ту-95МС прямували до потенційних пускових рубежів у Саратовській області.

Вранці 3 лютого в Україні тривала повітряна тривога. У повітряному просторі України були зафіксовані дрони, а також крилаті ракети. РФ здійснила пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Детальніше читайте в матеріалі: Україна - під ударом дронів і ракет: які області під загрозою.

За даними моніторингових каналів, ворог атакував енергетичну інфраструктуру відразу декількох регіонів, застосувавши досить широку номенклатуру засобів ураження.

"Кількість запущеної балістики може бути рекордною за добу", - йдеться в повідомленні.

Протягом ночі під ударом перебували Харків, Дніпро, Київ, Вінниця, Одеса, Павлоград, Запоріжжя та окремі райони зазначених областей.

