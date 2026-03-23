РФ завершує підготовку до масованого удару: названо пріоритетні цілі та регіони

Аналітики прогнозують залучення Ту-95мс, Ту-22м3, "Калібрів" та безпілотників для можливої масштабної атаки на ключові об’єкти.

Росія передислоковує стратегічну авіацію

Коротко:

Росія готує новий масований удар по Києву та західним областям

Передислоковано стратегічну авіацію та підготовлено ракети різного типу

Основні цілі – енергетика, паливна інфраструктура та Київський вокзал

Країна-терорист Росія ймовірно готує новий масований удар по Україні. Потенційними цілями ворога можуть стати Київ, Київська область та західні регіони країни.

Передислокація стратегічної авіації

За даними моніторингових каналів, протягом доби російські війська здійснили передислокацію стратегічної авіації на сході, у центрі та на заході країни, ймовірно для оснащення крилатими ракетами.

Зокрема, зафіксовано переміщення двох бортів Ту-95мс з аеродрому "Українка" до "Енгельс", одного борту Ту-95мс з "Енгельса" до "Оленьї", а також одного борту Ту-95мс з "Українки" до "Оленьї".

Можливі засоби удару

За прогнозом аналітиків, Росія може залучити до шести бортів Ту-95мс, до двох ракетоносіїв "Калібр", до шести бортів МіГ, до шістсот безпілотників різних типів, зокрема Гербера, Герань та Шахед, до чотирьох бортів Ту-22м3 і до трьох ракет "Циркон".

Крім того, підготовлено до застосування 36 балістичних ракет "Іскандер-М". Як зазначають експерти, це не означає, що всі ракети будуть застосовані одночасно. Не виключається також використання крилатих ракет типу "Іскандер-К", Х-69 з бортів тактичної авіації та нової ракети "Іздєлія-30".

Пріоритетні цілі

"Пріоритетними цілями ворога залишаються паливна та енергетична промисловість, зокрема на заході країни – у Львівській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях, а також на Київщині", – зазначають аналітики.

Також за інформацією каналу "єРадар" одним із ключових об’єктів атаки може бути центральний залізничний вокзал Києва "Київ Пасажирський".

Літаки, якими Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Моніторинг підкреслює, що противник не діє статично, і його плани можуть змінюватися щогодини залежно від обстановки, роботи протиповітряної оборони та інших факторів. Опубліковані дані є орієнтовними та не гарантують конкретних сценаріїв ударів.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 23 березня окупанти атакували дронами Одеську область. Під ударом опинилися житлові будинки в передмісті Одеси та портова інфраструктура. Внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено дахи та вибито скління. Пошкодження отримав також склад на території порту. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також 23 березня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг. Спалахнула пожежа. Є поранені.

Нагадаємо, що 18 березня, під час повітряної тривоги на Волині в місті Нововолинськ пролунали вибухи. Після цього частина населеного пункту залишилася без електропостачання, також зафіксовано перебої з водою. За попередніми даними, відбулося влучання в енергетичний об’єкт поблизу міста.

Читайте також:

О ресурсе: єРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

