Хочуть встигнути до Великодня: орки готуються до вирішальної битви, але у них нічого не вийде

Буданов про вирішальну битву РФ / gur.mi.gov.ua

Очільник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни посилено готуються до вирішальної битви, яка розгорнеться на сході країни, намагаючись встигнути до Великодня. Він додав, що в окупантів нічого не вийде.

"Росіяни готуються до вирішальної битви, вони дуже сильно поспішають, тому що вони дуже обмежені в часі, вони дуже хочуть встигнути отримати хоч якусь тактичну перевагу і справжні тактичні досягнення, які зможуть видати як певною мірою виграш Росії в цій "операції". Вони поспішають до Великодня", - сказав очільник військової розвідки в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, у росіян нічого не вийде, вони не встигнуть і Україна вистоїть. Буданов додав, що у окупантів можливі тимчасові тактичні перемоги.

"У нас багато місць, де деякі населені пункти переходять із рук в руки по 2-3 рази на добу. У Вербну неділю їм нічого не заважає здійснювати криваві вбивства, до Великодня вони хочуть встигнути завершити величезне кровопролиття і будуть продовжувати його далі", - уточнив він.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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