Зафарбовують символи Z: орки готують провокації в Запорізькій області

Орки готують провокації

У районі Василівки Запорізької області російські окупанти зафарбовують на техніці символи Z та встановлюють українські прапори. У Генштабі ЗСУ вважають, що противник готує провокації.

Станом на 18: 00 17 квітня, на Південнобузькому напрямку противник продовжував зосереджувати зусилля на утриманні займаних позицій. При цьому біля населеного пункту Василівка відзначена підготовка окупантів до вчинення провокації.

"(Противник-ред.) замальовує букви Z на техніці і встановлює українські прапори", - уточнили в Генштабі ЗСУ.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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