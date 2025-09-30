"Хочуть об'єднатися": в Росії заговорили про референдуми в Одесі та Миколаєві

У Кремлі видали порцію маячні про нібито бажання миколаївців та одеситів приєднатися до Росії.

https://glavred.net/war/hotyat-obedinitsya-v-rossii-zagovorili-o-referendumah-v-odesse-i-nikolaeve-10702616.html Посилання скопійоване

Ще два українські міста не дають спокою росіянам / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Основне:

Пєсков заявив, що мешканці Одеси і Миколаєва нібито хочуть об'єднатись з РФ

Сальдо натякнув на проведення референдумів в Одесі та Миколаєві

Росія бреше про те, що Україна не хоче вести діалог

Ні для кого не секрет, що країна-агресорка Росія марить захопленням України і не має наміру зупинятися на нинішній лінії фронту. Це в черговий раз підтвердив прес-секретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Російський чиновник видав маячню про те, що багато мешканців українських міст Одеси та Миколаєва хотіли б "пов'язати свою долю з Росією". Але нібито говорити про це там зараз небезпечно.

відео дня

Окупанти натякають на нові незаконні референдуми

Заява Пєскова була не першою за останній час щодо Одеси та Миколаєва. Напередодні гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо розповів ЗМІ, що якби у цих українських містах провели референдуми щодо приєднання до Росії, то люди б прийняли рішення ввійти у склад РФ.

Що цікаво, на тлі цих заяв Пєсков наважився звинуватити Україну в тому, що вона "продовжує мілітарну лінію замість того, щоб вести діалог".

Хто насправді відмовився від діалогу щодо миру

Главред писав, що заява Пєскова про небажання України вести діалог з РФ не відповідає дійсності. Навпаки ж, сама Росія оголосила "паузу" в переговорах між Москвою та Києвом. При цьому в Росії вкотре знайшли "винних" у затягуванні завершення війни та припиненні переговорів - цього разу Пєсков звинуватив європейців.

Заяви Пєскова щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред, Пєсков заявляв, що РФ виступає проти присутності іноземних військових контингентів на території України, бо гарантії безпеки мають бути надані не лише Україні, а й Росії.

Раніше Дмитро Пєсков назвав заяву Трампа про повернення Україною своїх територій станом на 1991 рік хибною. Він підкреслив, що нинішня ситуація, на його думку, суттєво відрізняється від весни 2022 року, а позиції України нібито погіршилися.

Напередодні речник Кремля заявив, що якщо президент України готовий до переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, то нехай приїжджає до Москви.

Більше новин:

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред