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На чиєму боці Трамп: Снєгирьов розповів, як США тиснуть на Росію та Україну

Анна Ярославська
14 березня 2025, 13:00
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Уся увага зосереджена на військово-дипломатичному тиску на Київ. Але РФ "пощастило" нітрохи не менше.
Дмитро Снєгирьов, Трамп, Путін
Дмитро Снєгирьов пояснив, як Трамп тисне на Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, сайт Кремля

Головні тези:

  • США тиснуть і на Київ, і на Москву
  • Звинувачення на адресу Трампа через його "проросійські настрої" викликають питання

Президент США Дональд Трамп застосовує методи тиску і на Україну, і на Росію, щоб завершити війну. Наскільки це ефективно, оцінив військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов.

За його словами, заяви про нібито проросійські настрої Трампа є не до кінця обґрунтованими.

Як США тиснуть на Україну

За словами Снєгирьова, зараз вся увага зосереджена виключно на військово-дипломатичному тиску на українську сторону.

"Щодо України ситуація більш-менш зрозуміла: це пауза у військово-технічній допомозі і, відповідно, в обміні розвідувальними даними. Хоча останнє твердження досить суперечливе, судячи з активності українських безпілотників та інших засобів ураження під час нанесення ударів по території Російської Федерації (...) Без розвідувальних даних проведення таких операцій було б неможливим", - сказав Снєгирьов в інтерв'ю Главреду.

Він не виключає, що розвідувальна інформація могла надходити від європейських партнерів, зокрема Великої Британії та Франції.

"Однак основний тиск на Україну, на мій погляд, стосується можливих корупційних схем, тобто потенційного розкрадання американських коштів представниками української влади. Не виключено, що це стало основним елементом тиску з боку США. Трамп заявив, що Сполучені Штати "порахують кожен цент", а отже, постане питання цільового використання фінансової допомоги", - додав Снєгирьов.

Як Трамп тисне на Росію

За словами Снєгирьова, українські медіа майже не звернули увагу на один важливий факт - відключення 12 російських банків від системи SWIFT.

"Це був серйозний та показовий удар по банківській системі Росії. Варто зауважити, що адміністрація Байдена раніше не наважувалася на такий крок. Можемо вважати, що відключення цих банків можна розглядати як попереджувальний сигнал Москві: якщо Росія не піде на поступки, то її взаєморозрахунки за нафту і газ стануть практично неможливими", - пояснив він.

Також не варто забувати про санкції проти танкерного флоту Росії. Офіційно заявляється, що США розглядають можливість пом'якшення санкцій. Однак, за даними тієї ж американської сторони, до 70% російського тіньового флоту зараз на якорі.

"Крім того, мали місце прямі операції проти танкерного флоту РФ. Йдеться, зокрема, про низку вибухів російських танкерів - як на рейді в порту Усть-Луга, так і в територіальних водах Італії. На мій погляд, ми не можемо припускати, що за цим стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони України, але ці події є досить показовими", - сказав Снєгирьов.

Також варто згадати ситуацію з білоруським калієм. Зняття секторальних санкцій США з білоруських компаній завдало суттєвого економічного удару Росії, позбавивши її мільярдних доходів.

"І, нарешті, риторика Трампа. Він чітко дав зрозуміти: якщо Росія не сяде за стіл перемовин, то на неї очікують ще жорсткіші санкції, зокрема проти енергетичного та банківського секторів (...) Якщо розглядати ситуацію в ширшому контексті, то, найімовірніше, Російській Федерації доведеться забути про свою військово-морську присутність у Середземноморському басейні, зокрема на території Сирії. Це є частиною військово-політичного тиску на Російську Федерацію, і цей тиск є досить серйозним. Ще раз наголошую: всі заяви про те, що Трамп має проросійські настрої, щонайменше, викликають багато запитань на тлі подібного аналізу фактів", - резюмував він.

Дивіться відео інтерв'ю Дмитра Снєгирьова Главреду про наслідки переговорів між США та Україною:

Переговори США і Росії та санкції проти РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, Білий дім не виключає можливості, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. У такому разі адміністрація Трампа буде ретельно аналізувати ситуацію і робити висновки щодо намірів Кремля. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Видання CBS News із посиланням на джерела писало про те, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа посилює санкції проти Росії, а саме - накладає додаткові обмеження на російський нафтовий, газовий і банківський сектори шляхом подальшого обмеження доступу Росії до платіжних систем США.

Тим часом спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф 13 березня провів переговори з високопосадовцями в Кремлі з питань завершення війни в Україні та повертається до США з результатами. Про це повідомив радник американського президента з питань нацбезпеки Майк Волтц. Він не розкрив деталей зустрічі, але сказав, що може висловити "обережний оптимізм" щодо зустрічі Віткоффа і представників Кремля.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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