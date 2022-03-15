Окупанти РФ намагалися штурмом піти на Харків: ЗСУ завдали жорсткого удару по загарбникам

ЗСУ завдали контрудар по російських військах у Харківській області / Фото Reuters

Російські військові підрозділи зазнали поразки при спробі штурмом піти на Харків з П'ятихаток, однак ЗСУ завдали зустрічного удару і відкинули ворожі війська за межі їхніх попередніх позицій. У першій половині дня українці також билися з окупантами в Руських Тишках і змусили противника відступити на попередні позиції. Про це заявив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

У своєму Telegram-каналі він написав, що пообіді окупаційні війська хотіли піти штурмом на Харків з П'ятихаток, однак ЗСУ їх зупинили. Противник зазнав серйозних втрат і був відкинутий за межі попередніх позицій.

"Сьогодні російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом. Пообіді окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П’ятихаток. Збройні Сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій", - зазначив Синьогубов.

Також він додав, що в першій половині дня стався запеклий бій з окупантами в Руських Тишках. Ворожі війська відкинули на попередні позиції.

"У першій половині дня запекло билися з окупантами і в Руських Тишках. Зіткнення тривало більше години. Наші українські бійці Збройних Сил так само змусили противника відступити на попередні позиції", - додав військовий чиновник.

Також він підкреслив, що втрати ворога підраховуються.

Нагадаємо, раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Синегубов сказав, що у російських військ немає шансів захопити Харків. Він підкреслив, що ЗСУ продовжують утримувати і посилювати свої позиції.