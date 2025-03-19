Гетьман оцінив шанси на укладення перемир'я між РФ і Україною

Стверджувати, що перемир'я точно не буде, було б занадто сміливо.

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Олексій Гетьман оцінив шанси на укладення перемир'я / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, Facebook Гетьман

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Чи чекати припинення вогню в Україні

Які шанси того, що перемир'я все ж таки не буде

Військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман оцінив шанси на укладення перемир'я між Росією та Україною.

За його словами, ймовірність припинення вогню становить менше 50%. Більш імовірно, що цього не станеться.

"А раз є хоча б 1% ймовірності, це можливо. Адже на це працює дипломатія всього світу: наша, європейська і не тільки. Сподіваюся, що це вдасться. Не хочеться думати, що все пропало. Але рожеві окуляри розбиваються склом всередину, тож не треба їх надягати, але й посипати голову попелом не варто", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Гетьман додав: стверджувати, що перемир'я точно не буде, було б надто сміливо, адже включиться ще й політична складова. Над питанням припинення вогню працюють, зокрема, і друзі України з Євросоюзу, які виділяють на оборону 800 млрд євро.

"Імовірність того, що перемир'я не настане, є, але також є ймовірність того, що його вдасться досягти. Велика ймовірність, що припинення вогню не буде", - вважає Гетьман.

Дивіться відео, в якому Олексій Гетьман пояснив, чому припинення вогню в Україні вкрай малоймовірне:

Нагадаємо, Гетьман вважає, що новий наступ Росії розпочнеться у квітні або травні. Розрахована наступальна операція буде на період від півроку до дев'яти місяців.

Переговори про припинення вогню - що відомо

Як повідомляв Главред, увечері 18 березня відбулася розмова Трампа і Путіна. У рамках розмови, яка тривала понад 2 години, сторони домовилися розпочати мирний процес, спрямований на завершення війни в Україні.

23 березня в місті Джидда продовжаться переговори щодо припинення вогню. З американського боку до Саудівської Аравії вирушать державний секретар США Марко Рубіо і радник президента Трампа з національної безпеки Майк Волтц.

Путін погодився лише на часткове перемир'я на 30 днів, для повного миру він "зажадав" припинення військової допомоги та надання розвідувальних даних Україні. Крім того, Путін "наполягає" на припиненні Києвом мобілізації в армію та зупинки військової підготовки українців.

Як заявив президент Зеленський, офіційний Київ підтримує ініціативу, спрямовану на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Однак якщо агресор Росія порушить своє зобов'язання, буде удар у відповідь.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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