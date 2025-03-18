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"Це буде не бліцкриг": Гетьман назвав умову нового наступу армії РФ

Анна Ярославська
18 березня 2025, 12:19
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Метою операції окупантів буде максимальне просування вглиб території України.
Олексій Гетьман, армія рф, карта бойових дій
Олексій Гетьман спрогнозував дії армії РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/alexeyhetman, deepstatemap.live, МО РФ

Коротко:

  • Якщо не буде припинення вогню, то РФ піде в наступ
  • Окупанти, можливо, спробують дійти до Дніпра

Військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що новий наступ Росії розпочнеться у квітні або травні. Розрахована наступальна операція буде на період від півроку до дев'яти місяців.

"Метою операції буде максимальне просування вглиб території України. Це буде не бліцкриг, а повзуча окупація. Це буде спроба прокинутися максимально далеко і дійти, можливо, до Дніпра, тобто максимально далеко", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

За словами Гетьмана, оскільки в Кремлі не уточнювали, куди саме хочуть дійти окупанти, він не став робити припущень.

Дивіться відео, в якому Олексій Гетьман пояснив, чому припинення вогню в Україні вкрай малоймовірне:

Ситуація на фронті - останні новини

Російський диктатор Володимир Путін не збирається припиняти війну проти України. Про це свідчать дані американської розвідки від 6 березня, які були направлені в адміністрацію президента США Дональда Трампа. Невідомо, чи читав Трамп доповідь розвідки. Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що це той тип аналізу, яким традиційно діляться з президентом.

Як писав Главред із посиланням на Інститут вивчення війни, російська окупаційна армія може використовувати 30-денне перемир'я для підготовки до форсування річки Дніпро. Аналітики вважають, що відновлення російського наступу, найімовірніше, майже миттєво загрожуватиме і Харкову, і Запоріжжю, і ключовим містам донецького "поясу фортець".

18 березня генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на одній із ділянок фронту ухвалено рішення про відведення Збройних сил України сил із невигідних позицій.

Речник оперативно-тактичного угруповання Харків Павло Шамшин повідомив, що армія країни-агресора Росії намагається форсувати річку Оскіл на Харківщині та впроваджує "досить цікаву" тактику використання дронів.

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Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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