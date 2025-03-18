"Це буде не бліцкриг": Гетьман назвав умову нового наступу армії РФ

Коротко:
- Якщо не буде припинення вогню, то РФ піде в наступ
- Окупанти, можливо, спробують дійти до Дніпра
Військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що новий наступ Росії розпочнеться у квітні або травні. Розрахована наступальна операція буде на період від півроку до дев'яти місяців.
"Метою операції буде максимальне просування вглиб території України. Це буде не бліцкриг, а повзуча окупація. Це буде спроба прокинутися максимально далеко і дійти, можливо, до Дніпра, тобто максимально далеко", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.
За словами Гетьмана, оскільки в Кремлі не уточнювали, куди саме хочуть дійти окупанти, він не став робити припущень.
Дивіться відео, в якому Олексій Гетьман пояснив, чому припинення вогню в Україні вкрай малоймовірне:
Ситуація на фронті - останні новини
Російський диктатор Володимир Путін не збирається припиняти війну проти України. Про це свідчать дані американської розвідки від 6 березня, які були направлені в адміністрацію президента США Дональда Трампа. Невідомо, чи читав Трамп доповідь розвідки. Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що це той тип аналізу, яким традиційно діляться з президентом.
Як писав Главред із посиланням на Інститут вивчення війни, російська окупаційна армія може використовувати 30-денне перемир'я для підготовки до форсування річки Дніпро. Аналітики вважають, що відновлення російського наступу, найімовірніше, майже миттєво загрожуватиме і Харкову, і Запоріжжю, і ключовим містам донецького "поясу фортець".
18 березня генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на одній із ділянок фронту ухвалено рішення про відведення Збройних сил України сил із невигідних позицій.
Речник оперативно-тактичного угруповання Харків Павло Шамшин повідомив, що армія країни-агресора Росії намагається форсувати річку Оскіл на Харківщині та впроваджує "досить цікаву" тактику використання дронів.
Інші новини:
- Путіна можуть примусити до переговорів про мир, але це буде не Трамп - політолог
- Трамп і Путін обговорять, які території залишаться під РФ: нові подробиці
- Наступ ЗСУ на Бєлгородську область: Коваленко відповів на заяви росіян
Хто такий Олексій Гетьман?
Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.
Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред