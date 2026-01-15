Рус
"Це велика біда для нас": Флеш попередив про нову небезпеку російських дронів

Інна Ковенько
15 січня 2026, 19:30
1899
Такі дрони не схильні до РЕБ і точно потрапляють в ціль під управлінням оператора з РФ.
Вперше зафіксовано факт управління БПЛА БМ-35 через Starlink / Колаж: Главред, фото: скриншот, Сергій "Флеш" Бескрестнов

Що відомо:

  • Росія вперше застосувала БПЛА БМ-35 із терміналом Starlink
  • Такі дрони обходять засоби РЕБ і залишаються під повним контролем оператора
  • Поява таких дронів суттєво підвищує точність ударів по цілях

Російські війська вперше застосували безпілотник БМ-35, обладнаний терміналом Starlink. Така модернізація дозволяє ворогу обходити засоби радіоелектронної боротьби та завдавати ударів із максимальною точністю.

Якщо раніше термінали Starlink фіксували лише на дронах типу "Молнія", то тепер їх використання розширюється. Про це повідомив військовий експерт із радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Поява Starlink на бойових безпілотниках суттєво змінює ефективність ворожої зброї. Такі дрони фактично мають імунітет до засобів РЕБ, адже їхній канал зв’язку працює через супутник, а не через наземні радіочастоти. Це робить неможливим "посадку" чи збиття з курсу звичайними методами.

Крім того, дрон перебуває під повним контролем оператора з території РФ аж до моменту удару, що дозволяє маневрувати та вражати навіть рухомі цілі.

"Це велика біда для нас. БПЛА з таким типом управління не схильні до РЕБ і точно потрапляють в ціль під управлінням оператора з РФ, - зазначає експерт.

  РФ встановила Starlink на безпілотники БМ-35
    РФ встановила Starlink на безпілотники БМ-35 Фото: Сергій "Флеш" Бескрестнов
Що відомо про дрони БМ-35

На початку вересня "Флеш" повідомив, що Росія у війні проти України почала використовувати нові дрони-камікадзе БМ-35.

Як писав Мілітарний, дрон має аеродинамічну схему з дельтоподібним крилом і невстановлену кількість бойової частини.

БМ-35 обладнаний двотактним бензиновим двигуном DLE з тягнучим гвинтом, розташованим у носовій частині фюзеляжу.

Також безпілотник оснащений аналоговою системою передачі відеосигналу, що працює в частотному діапазоні 3,3 ГГц, а також курсовою камерою. Цей безпілотник неодноразово атакував прифронтові населені пункти, завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі.

Спочатку українські фахівці вважали, що БМ-35 належить до сімейства дронів ZALA під назвою "Італмаз", а Головне управління розвідки не встановило тип безпілотника.

Конструкція дрона містить щонайменше 41 іноземний компонент, зокрема зі Швейцарії, США та Тайваню, водночас більшість деталей походить із КНР.

Як писав Главред, на початку 2026 року російські війська вперше застосували нову модифікацію далекобійного дрона "Герань‑5", здатного нести близько 90 кг вибухівки та долати до 1000 км. Про це повідомили в ГУР. РФ створює "Герані" для ураження повітряних цілей, оснащуючи їх ПЗРК "Верба" та іншими ракетами.

Раніше, "Флеш" повідомляв, що російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що суттєво підвищує їхню руйнівну дію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що дедалі частіше дрони "Гербера" стали траплятися з бойовими частинами всередині. Небезпечна схема, яку почали застосовувати росіяни, активує детонатор під час польоту дрона, через що при ударі він спрацьовує.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Залишилось закрити угоду: в США заявили про останній етап закінчення війни

13:12

Ворог поставив біля ядерних реакторів ЗАЕС небезпечну техніку: що задумала РФ

12:38

Що означає буква "S" у техпаспорті авто: далеко не всі знають її значенняВідео

