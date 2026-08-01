Україна потопила гігантський корабель РФ в Чорному морі: з'явились деталі удару

Зеленський розповів деталі нічних ударів по морській та нафтопереробній інфраструктурі Росії.

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Контейнеровоз Yanina - Україна потопила судно РФ у Чорному морі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Україна потопила контейнеровоз Yanina в Чорному морі

Уражено три НПЗ у Башкортостані за 1600 кілометрів

Санкційний тиск на Росію триває поетапно

Сили оборони України вночі потопили в Чорному морі великий підсанкційний контейнеровоз Росії Yanina, місткістю понад 100 тисяч тонн, який ішов під російським прапором. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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Глава держави подякував воїнам, які відповідають ударами вглиб території ворога, і наголосив, що цілі для ударів обираються не хаотично, а послідовно - виходячи з їхнього значення для ведення війни.

Деталі удару по контейнеровозу в Чорному морі

Президент уточнив, що цієї ночі українські захисники застосували мідлстрайки - далекі удари, наслідки яких зафіксовано одразу в акваторіях двох морів, Чорного та Азовського. Саме в результаті цієї операції на дно пішло вороже судно.

"Цієї ночі було застосування мідлстрайків – є ураження в акваторії Чорного та Азовського морів. Також уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, що йшов під російським прапором і мав водотонажність понад 100 тисяч тонн. Завдяки влучності наших Сил оборони він пішов на дно", - розповів Зеленський.

Тіньовий флот РФ / Інфографіка: Главред

Удар по нафтозаводах у Башкортостані

Тієї ж ночі під удар потрапила й нафтопереробна інфраструктура Росії - цього разу на значно більшій відстані від лінії фронту, у Башкортостані. Ідеться про підприємства, що обробляють мільйони тонн нафти щороку.

"Сьогодні ж вночі підрозділи Служби безпеки уразили інфраструктуру трьох російських НПЗ в Башкортостані. Відстань – майже 1600 кілометрів до обʼєктів. Заводи, які переробляють мільйони тонн нафти за рік. Дякую за влучність!" - сказав Зеленський.

Президент додав, що подібні операції є частиною ширшої стратегії тиску на економіку та військовий потенціал Росії, який реалізується не лише військовими засобами.

"Продовжуємо наш справедливий тиск. План далекобійних санкцій крок за кроком виконується", - сказав Зеленський.

Карта розташування російских НПЗ / Інфографіка: Главред

Скільки суден тіньового флоту РФ перебувають під санкціями

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в інтерв'ю Главреду повідомив, що приблизно 70% суден так званого російського "тіньового флоту" вже перебувають під санкціями. Водночас він зауважив, що точна кількість залежить від методики підрахунку.

За його оцінкою, якщо виходити з припущення, що до "тіньового флоту" належить близько тисячі танкерів, то санкції наразі поширюються орієнтовно на 700 із них.

Власюк також наголосив, що самі санкції повинні супроводжуватися реальними механізмами впливу на порушників. За його словами, Україна пропонує міжнародним партнерам кілька варіантів посилення тиску, серед яких - фактичне обмеження руху таких танкерів, запровадження санкцій проти їхніх капітанів, а також ускладнення експлуатації суден через вплив на страхові компанії та операторів.

"Тобто є різні варіанти, які потрібно активно застосовувати", - резюмував він.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження Федеральної державної казенної установи комбінат "Пріоритет". Об'єкт розташований на відстані понад 1300 км від українського кордону і призначений для довгострокового зберігання запасів палива.

Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко 30 липня підтвердив атаку на склад Wildberries та евакуацію співробітників. За попередньою інформацією є один постраждалий і на території комплексу спостерігається відкрите горіння.

Губернатор Волгоградської області повідомляв про те, що у Волгограді горять склади Wildberries. За попередніми даними, п’ятеро постраждалих госпіталізовано. Площа одного з логістичних центрів перевищує 48 тисяч квадратних метрів.

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Про персону: Владислав Власюк Владислав Власюк - український адвокат, уповноважений президента України з питань санкційної політики. Народився 25 лютого 1989 року у Вінниці. Навчався на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, де 2012 року отримав ступінь магістра права. У 2014 році отримав ступінь магістра в Лондонському університеті королеви Марії, спеціалізуючись на міжнародному інвестиційному арбітражі, корпоративних фінансах, міжнародних енергетичних угодах та міжнародному енергетичному арбітражі. У 2012 році він отримав адвокатську ліцензію та став співзасновником юридичної фірми "еПраво", де був керуючим партнером. У 2014 році увійшов до складу громадської ради Міністерства енергетики та вугільної промисловості, представляючи Асоціацію юристів України та обіймаючи посаду голови юридичної комісії. У жовтні та листопаді того ж року Власюк пройшов стажування в юридичній фірмі Clifford Chance LLP у Лондоні, спеціалізуючись на міжнародному корпоративному праві. З 2015 по 2016 рік Власюк працював у Національній поліції, спочатку як інструктор з кримінального права для співробітників патрульної поліції, а потім як заступник начальника департаменту патрульної поліції. Наприкінці 2015 року він недовго обіймав посаду начальника штабу голови Національної поліції, а потім очолив відділ адміністративної практики департаменту патрульної поліції. Є співзасновником низки неурядових організацій, зокрема бюро LEAD, Офісу професійної підтримки відновлення, організації "Юристи за екологію", адвокатської ініціативи StopBullying та Асоціації з розвитку штучного інтелекту. У 2017 році він став директором управління з прав людини та доступу до правосуддя Міністерства юстиції, курируючи ініціативи з правової освіти та антирейдерської діяльності. У цей час він очолював антирейдерську комісію міністерства, відповідальну за розгляд скарг, пов’язаних із державною реєстрацією. Обіймав цю посаду до 2019 року. У березні 2022 року Владислав Власюк приєднався до Офісу Президента України як радник глави установи, де почав керувати низкою проєктів. Крім того, він обійняв посаду першого заступника керівника Task Force UA – міжвідомчої групи, що займається виявленням та арештом активів осіб, причетних до агресії Росії проти України. З серпня 2024 року обіймає посаду радника президента Володимира Зеленського та уповноваженого з питань санкційної політики, займаючись розробкою та реалізацією санкційної стратегії України.

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