Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україна потопила гігантський корабель РФ в Чорному морі: з'явились деталі удару

Юрій Берендій
1 серпня 2026, 14:29
google news Підпишіться
на нас в Google
Зеленський розповів деталі нічних ударів по морській та нафтопереробній інфраструктурі Росії.
Україна потопила гігантський корабель РФ в Чорному морі: з'явились деталі удару
Контейнеровоз Yanina - Україна потопила судно РФ у Чорному морі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • Україна потопила контейнеровоз Yanina в Чорному морі
  • Уражено три НПЗ у Башкортостані за 1600 кілометрів
  • Санкційний тиск на Росію триває поетапно

Сили оборони України вночі потопили в Чорному морі великий підсанкційний контейнеровоз Росії Yanina, місткістю понад 100 тисяч тонн, який ішов під російським прапором. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

відео дня

Глава держави подякував воїнам, які відповідають ударами вглиб території ворога, і наголосив, що цілі для ударів обираються не хаотично, а послідовно - виходячи з їхнього значення для ведення війни.

Деталі удару по контейнеровозу в Чорному морі

Президент уточнив, що цієї ночі українські захисники застосували мідлстрайки - далекі удари, наслідки яких зафіксовано одразу в акваторіях двох морів, Чорного та Азовського. Саме в результаті цієї операції на дно пішло вороже судно.

"Цієї ночі було застосування мідлстрайків – є ураження в акваторії Чорного та Азовського морів. Також уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, що йшов під російським прапором і мав водотонажність понад 100 тисяч тонн. Завдяки влучності наших Сил оборони він пішов на дно", - розповів Зеленський.

Україна потопила гігантський корабель РФ в Чорному морі: з'явились деталі удару
Тіньовий флот РФ / Інфографіка: Главред

Удар по нафтозаводах у Башкортостані

Тієї ж ночі під удар потрапила й нафтопереробна інфраструктура Росії - цього разу на значно більшій відстані від лінії фронту, у Башкортостані. Ідеться про підприємства, що обробляють мільйони тонн нафти щороку.

"Сьогодні ж вночі підрозділи Служби безпеки уразили інфраструктуру трьох російських НПЗ в Башкортостані. Відстань – майже 1600 кілометрів до обʼєктів. Заводи, які переробляють мільйони тонн нафти за рік. Дякую за влучність!" - сказав Зеленський.

Президент додав, що подібні операції є частиною ширшої стратегії тиску на економіку та військовий потенціал Росії, який реалізується не лише військовими засобами.

"Продовжуємо наш справедливий тиск. План далекобійних санкцій крок за кроком виконується", - сказав Зеленський.

Україна потопила гігантський корабель РФ в Чорному морі: з'явились деталі удару
Карта розташування російских НПЗ / Інфографіка: Главред

Скільки суден тіньового флоту РФ перебувають під санкціями

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в інтерв'ю Главреду повідомив, що приблизно 70% суден так званого російського "тіньового флоту" вже перебувають під санкціями. Водночас він зауважив, що точна кількість залежить від методики підрахунку.

За його оцінкою, якщо виходити з припущення, що до "тіньового флоту" належить близько тисячі танкерів, то санкції наразі поширюються орієнтовно на 700 із них.

Власюк також наголосив, що самі санкції повинні супроводжуватися реальними механізмами впливу на порушників. За його словами, Україна пропонує міжнародним партнерам кілька варіантів посилення тиску, серед яких - фактичне обмеження руху таких танкерів, запровадження санкцій проти їхніх капітанів, а також ускладнення експлуатації суден через вплив на страхові компанії та операторів.

"Тобто є різні варіанти, які потрібно активно застосовувати", - резюмував він.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження Федеральної державної казенної установи комбінат "Пріоритет". Об'єкт розташований на відстані понад 1300 км від українського кордону і призначений для довгострокового зберігання запасів палива.

Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко 30 липня підтвердив атаку на склад Wildberries та евакуацію співробітників. За попередньою інформацією є один постраждалий і на території комплексу спостерігається відкрите горіння.

Губернатор Волгоградської області повідомляв про те, що у Волгограді горять склади Wildberries. За попередніми даними, п’ятеро постраждалих госпіталізовано. Площа одного з логістичних центрів перевищує 48 тисяч квадратних метрів.

Читайте також:

Про персону: Владислав Власюк

Владислав Власюк - український адвокат, уповноважений президента України з питань санкційної політики.

Народився 25 лютого 1989 року у Вінниці. Навчався на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, де 2012 року отримав ступінь магістра права.

У 2014 році отримав ступінь магістра в Лондонському університеті королеви Марії, спеціалізуючись на міжнародному інвестиційному арбітражі, корпоративних фінансах, міжнародних енергетичних угодах та міжнародному енергетичному арбітражі.

У 2012 році він отримав адвокатську ліцензію та став співзасновником юридичної фірми "еПраво", де був керуючим партнером.

У 2014 році увійшов до складу громадської ради Міністерства енергетики та вугільної промисловості, представляючи Асоціацію юристів України та обіймаючи посаду голови юридичної комісії. У жовтні та листопаді того ж року Власюк пройшов стажування в юридичній фірмі Clifford Chance LLP у Лондоні, спеціалізуючись на міжнародному корпоративному праві.

З 2015 по 2016 рік Власюк працював у Національній поліції, спочатку як інструктор з кримінального права для співробітників патрульної поліції, а потім як заступник начальника департаменту патрульної поліції. Наприкінці 2015 року він недовго обіймав посаду начальника штабу голови Національної поліції, а потім очолив відділ адміністративної практики департаменту патрульної поліції.

Є співзасновником низки неурядових організацій, зокрема бюро LEAD, Офісу професійної підтримки відновлення, організації "Юристи за екологію", адвокатської ініціативи StopBullying та Асоціації з розвитку штучного інтелекту.

У 2017 році він став директором управління з прав людини та доступу до правосуддя Міністерства юстиції, курируючи ініціативи з правової освіти та антирейдерської діяльності. У цей час він очолював антирейдерську комісію міністерства, відповідальну за розгляд скарг, пов’язаних із державною реєстрацією. Обіймав цю посаду до 2019 року.

У березні 2022 року Владислав Власюк приєднався до Офісу Президента України як радник глави установи, де почав керувати низкою проєктів. Крім того, він обійняв посаду першого заступника керівника Task Force UA – міжвідомчої групи, що займається виявленням та арештом активів осіб, причетних до агресії Росії проти України.

З серпня 2024 року обіймає посаду радника президента Володимира Зеленського та уповноваженого з питань санкційної політики, займаючись розробкою та реалізацією санкційної стратегії України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Зеленський новини України Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Спека різко посилиться: синоптик розповіла, коли чекати на похолодання

Спека різко посилиться: синоптик розповіла, коли чекати на похолодання

16:37Синоптик
Дрони рознесли три НПЗ за 1600 км від кордону та позбавили РФ "очей" - СБУ

Дрони рознесли три НПЗ за 1600 км від кордону та позбавили РФ "очей" - СБУ

15:59Війна
Україна потопила гігантський корабель РФ в Чорному морі: з'явились деталі удару

Україна потопила гігантський корабель РФ в Чорному морі: з'явились деталі удару

14:29Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти п’ять відмінностей на картинці мавпочки за 18 с

Тест на IQ: потрібно знайти п’ять відмінностей на картинці мавпочки за 18 с

Білорусів запитали, чи розуміють вони українську мову: неочікувані відповіді

Білорусів запитали, чи розуміють вони українську мову: неочікувані відповіді

"Не витримало серце": мати загиблого воїна померла по дорозі до його могили

"Не витримало серце": мати загиблого воїна померла по дорозі до його могили

Як загустити варення без крохмалю: дві ложки замінюють годину варіння

Як загустити варення без крохмалю: дві ложки замінюють годину варіння

Скільки циклів прання на день витримує пральна машина: відповідь здивує багатьох

Скільки циклів прання на день витримує пральна машина: відповідь здивує багатьох

Останні новини

16:55

Любовний гороскоп на 3–9 серпня: Ракам — затишок, Тельцям — романтика

16:37

Спека різко посилиться: синоптик розповіла, коли чекати на похолодання

16:35

Духовка засяє, наче нова: простий спосіб видалити навіть багаторічний нагарВідео

16:27

Грошовий магніт на порозі: як килимок біля дверей залучає багатство

16:22

Болісна втрата для РФ: названо нові ймовірні ворожі цілі для обстрілівВідео

Мобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпняМобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпня
15:59

Дрони рознесли три НПЗ за 1600 км від кордону та позбавили РФ "очей" - СБУ

15:56

"Як змія на сковорідці": експерт пояснив, що стоїть за заявами Трампа щодо Росії

15:40

Вражають з першого погляду: три дати народження з потужною енергетикою

15:29

Путініст Тарзан критикує Королеву за зовнішність: яка операція їй потрібна

Реклама
15:14

Жовтіє листя на огірках: справа не в хворобі, а в одній частій помилці

15:11

Курорт для шейхів: у горах залишилися сотні замків, які нікому не потрібніВідео

15:09

Гороскоп на завтра, 2 серпня: Тельцям - несподіванка, Левам - загроза

15:07

Одна помилка може залишити без врожаю: про що "говорить" листя томатівВідео

14:54

Я все виправлю: українка з наймасивнішими вилицями вирішила видалити філери

14:53

Джордж Клуні з родиною терміново залишив свій будинок у Франції – що трапилося

14:51

Китайський гороскоп на завтра, 2 серпня: Бикам — баланс, Свиням — романтика

14:29

Україна потопила гігантський корабель РФ в Чорному морі: з'явились деталі удару

14:26

Кабачки перестали плодоносити: чотири причини зупинки врожаю посеред літа

14:14

Чи можна спиляти гілки дерева сусіда над своїм городом: все вирішує один нюансВідео

13:55

Леся Нікітюк поділилася секретом відновлення після безсонних ночей

Реклама
13:38

Собака подолала 965 кілометрів і повернулася до господарів через 5 роківВідео

13:22

Трамп різко змінив думку щодо ракет до Patriot для України: чого бояться в СШАФото

13:22

Чи можна мити ламінат оцтом: експерти з прибирання дали несподівану відповідьВідео

12:44

Названо місяці народження людей, життя яких кардинально зміниться після 60 років

12:41

Пил зникне на кілька тижнів: незвичайний спосіб полегшити прибиранняВідео

12:28

Головний ворог та ідеальна пара: з якими знаками Раку краще не зв’язуватися

11:51

Масований удар по Криму: у Генштабі відзвітували про ураження важливих об'єктів РФ

11:49

Чому 2 серпня не можна працювати в саду та на городі: яке церковне свято

11:13

Що посадити поруч із гортензією: шість квітів для розкішної клумбиВідео

11:03

ДНК-тест заради забави розкрив 30-річну таємницю родини: дізналися занадто пізно

10:47

Переговори між Україною та РФ можуть незабаром поновитися — Рубіо

10:21

Дев'ять жертв і лише одна збита балістична ракета: деталі ракетного удару РФ по Києву

10:10

КНУ переводить цифровізацію у практичну площину: університет почав співпрацю з "Дією"

09:58

Захоплення сіл "на папері" триває: генерали РФ брешуть Путіну про успіхи

09:42

Обстріл Києва: Сибіга закликав союзників терміново посилити ППО України

09:25

Гороскоп Таро на завтра, 2 серпня: Тельцям — жити для себе, Ракам — дякувати

09:10

Вибухи у Криму: дрони та ракети атакували об’єкти у Севастополі та Керчі

09:10

Зірка серіалу "Універ" розкрила справжнє обличчя своїх колег по серіалу

08:39

США більше не керуватимуть допомогою Україні в рамках НАТО - Politico

08:33

Хотів цілувати туфлі: у РФ зневажили Соседова, який принизив Пугачову

Реклама
08:27

Нічний удар по енергетиці окупантів: горить Зуєвська ТЕС, Бердянськ без світла

08:21

Три знаки відчують надію, якої давно бракувало: що зміниться

07:36

Нічна атака на Київ: кількість загиблих і поранених зрослаФото

05:43

Землі загрожує потужна магнітна буря: вчені зробили лякаюче відкриття

05:11

Давнє українське слово "студенець": що воно насправді означає

04:15

Скільки циклів прання на день витримує пральна машина: відповідь здивує багатьох

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти п’ять відмінностей на картинці мавпочки за 18 с

03:11

Дати народження найрозумніших людей — що кажуть нумерологія та наука

02:31

У одного знака зодіаку в серпні 2026 здійсниться бажання: гороскоп Таро на місяцьВідео

02:01

В якому віці треба обмежувати екранний час для дітей: попередження вчених

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняУсе про салоКімнатні рослиниПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти