Дрони рознесли три НПЗ за 1600 км від кордону та позбавили РФ 'очей' - СБУ

Дрони СБУ атакували об’єкти паливної та військової інфраструктури РФ.

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Дрони СБУ рознесли нафтовий гігант в Уфі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Уражено три НПЗ у Башкортостані

Пошкоджено чотири російські РЛС у Краснодарському краї

Серед цілей - заводи "Башнафти" та комплекси "Підльот-К1" і "Каста-2Е2"

У ніч на 1 серпня дрони СБУ завдал ударів по об’єктах паливної та військової інфраструктури Росії. Уражено три нафтопереробні заводи у Башкортостані та чотири радіолокаційні станції у Краснодарському краї РФ. Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними СБУ, безпілотники атакували НПЗ у місті Уфа. Йдеться про підприємства "Башнафта-УНПЗ", "Башнафта-Новійл" та "Башнафта-Уфанафтохім", які входять до структури "Башнафти". Об’єкти розташовані приблизно за 1600 кілометрів від державного кордону України.

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Ці заводи є частиною одного з найбільших нафтопереробних кластерів Росії. Їхня загальна потужність становить понад 23 млн тонн нафти на рік.

"Уфа є одним із ключових центрів нафтопереробки РФ, а місцеві НПЗ забезпечують виробництво бензину, дизельного пального, авіаційного гасу, мастильних матеріалів та іншої продукції, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб російської армії", - зазначили в СБУ.

Дивіться відео із наслідками атаки:

Наслідки атаки БПЛА в Уфі / Фото: скріншот

Окрім нафтопереробних заводів, безпілотники СБУ завдали ударів по військових об’єктах РФ у Краснодарському краї.

Було уражено чотири радіолокаційні станції, які російські війська використовують для виявлення повітряних цілей. Серед них:

три РЛС "Підльот-К1";

одна РЛС "Каста-2Е2".

У СБУ наголосили, що нафтопереробні заводи залишаються законними цілями, оскільки забезпечують російські війська паливом і приносять доходи, які Кремль використовує для фінансування війни. У спецслужбі заявили, що продовжать удари по об’єктах, які допомагають Росії вести бойові дії.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Чи зупиняться удари по російських НПЗ - думка експерта

Україна не планує припиняти удари по енергетичній інфраструктурі Росії, вважає політичний та економічний експерт Тарас Загородній. За його словами, збільшення виробництва українських безпілотників і розвиток ракетних можливостей можуть дозволити завдавати ще більшої шкоди російським нафтовим підприємствам.

"Україна в цій справі не зупиниться. Сподіваюся, у нас припинять обшукувати оборонні компанії, адже наша оборонна промисловість має працювати без жодних перешкод. Україна націлена зламати хребет Росії", - зазначив Загородній.

Він додав, що публічно Україна говорить лише про прагнення до миру, оскільки це є умовою міжнародної підтримки.

Удари по російських НПЗ - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, OSINT-канали зафіксували звуки вибухів і повідомлення про ураження промислового об'єкта в Пермі. Місцеві очевидці описали велике займання на заводі.

Губернатор Волгоградської області підтвердив нічні вибухи та пожежі на об'єктах паливно-енергетичного комплексу і в логістичних приміщеннях. За офіційним повідомленням від регіональної влади було зафіксовано влучання по НПЗ і складах у Волгограді та Зеленодольську.

Президент України Володимир Зеленський у своїй заяві повідомив про нічні удари по морській та паливній інфраструктурі Росії. У зверненні також зазначено, що здійснено ураження трьох НПЗ у Башкортостані і потоплення контейнеровоза Yanina.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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