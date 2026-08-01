Дрони рознесли три НПЗ за 1600 км від кордону та позбавили РФ 'очей' - СБУ

Коротко:
- Уражено три НПЗ у Башкортостані
- Пошкоджено чотири російські РЛС у Краснодарському краї
- Серед цілей - заводи "Башнафти" та комплекси "Підльот-К1" і "Каста-2Е2"
У ніч на 1 серпня дрони СБУ завдал ударів по об’єктах паливної та військової інфраструктури Росії. Уражено три нафтопереробні заводи у Башкортостані та чотири радіолокаційні станції у Краснодарському краї РФ. Про це повідомила Служба безпеки України.
За даними СБУ, безпілотники атакували НПЗ у місті Уфа. Йдеться про підприємства "Башнафта-УНПЗ", "Башнафта-Новійл" та "Башнафта-Уфанафтохім", які входять до структури "Башнафти". Об’єкти розташовані приблизно за 1600 кілометрів від державного кордону України.
Ці заводи є частиною одного з найбільших нафтопереробних кластерів Росії. Їхня загальна потужність становить понад 23 млн тонн нафти на рік.
"Уфа є одним із ключових центрів нафтопереробки РФ, а місцеві НПЗ забезпечують виробництво бензину, дизельного пального, авіаційного гасу, мастильних матеріалів та іншої продукції, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб російської армії", - зазначили в СБУ.
Дивіться відео із наслідками атаки:
Окрім нафтопереробних заводів, безпілотники СБУ завдали ударів по військових об’єктах РФ у Краснодарському краї.
Було уражено чотири радіолокаційні станції, які російські війська використовують для виявлення повітряних цілей. Серед них:
- три РЛС "Підльот-К1";
- одна РЛС "Каста-2Е2".
У СБУ наголосили, що нафтопереробні заводи залишаються законними цілями, оскільки забезпечують російські війська паливом і приносять доходи, які Кремль використовує для фінансування війни. У спецслужбі заявили, що продовжать удари по об’єктах, які допомагають Росії вести бойові дії.
Чи зупиняться удари по російських НПЗ - думка експерта
Україна не планує припиняти удари по енергетичній інфраструктурі Росії, вважає політичний та економічний експерт Тарас Загородній. За його словами, збільшення виробництва українських безпілотників і розвиток ракетних можливостей можуть дозволити завдавати ще більшої шкоди російським нафтовим підприємствам.
"Україна в цій справі не зупиниться. Сподіваюся, у нас припинять обшукувати оборонні компанії, адже наша оборонна промисловість має працювати без жодних перешкод. Україна націлена зламати хребет Росії", - зазначив Загородній.
Він додав, що публічно Україна говорить лише про прагнення до миру, оскільки це є умовою міжнародної підтримки.
Удари по російських НПЗ - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, OSINT-канали зафіксували звуки вибухів і повідомлення про ураження промислового об'єкта в Пермі. Місцеві очевидці описали велике займання на заводі.
Губернатор Волгоградської області підтвердив нічні вибухи та пожежі на об'єктах паливно-енергетичного комплексу і в логістичних приміщеннях. За офіційним повідомленням від регіональної влади було зафіксовано влучання по НПЗ і складах у Волгограді та Зеленодольську.
Президент України Володимир Зеленський у своїй заяві повідомив про нічні удари по морській та паливній інфраструктурі Росії. У зверненні також зазначено, що здійснено ураження трьох НПЗ у Башкортостані і потоплення контейнеровоза Yanina.
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Про джерело: СБУ
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