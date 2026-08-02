Магнітна буря майже 6-бального рівня накрила Землю: скільки триватиме шторм

Ви дізнаєтеся:
- Якої потужності буде магнітна буря
- Коли геомагнітний шторм вщухне
До Землі наближається викид корональної маси, який зафіксували на Сонці 30 липня. Тому сьогодні, 2 серпня, Землю атакує магнітна буря. Про це повідомили у Британській геологічній службі.
Магнітна буря рівня G1, попередньо, буде короткочасною. Вже завтра, 3 серпня, геомагнітна активність знизиться до активного рівня, після чого шторм може вщухнути.
За даними meteoagent, сьогодні К-індекс 5,7, що відповідає червоному рівню, тобто високим магнітним коливанням. Сонячний спалах С6 відповідає жовтому рівню.
А ось резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні. Завтра, 3 серпня, К-індекс знизиться до 4, тобто жовтого рівня. 4 серпня показник повернеться до зеленого рівня і магнітні коливання послабляться.
Як магнітні бурі впливають на людей
У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:
- слабкість
- сонливість
- біль у спині та суглобах
- підвищений тиск
- загострення хронічних захворювань
Що робити під час магнітної бурі
Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:
- Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
- Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;
- Відмову від кави, алкоголю та сигарет;
- Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;
- Регулярне провітрювання кімнати.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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