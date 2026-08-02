Магнітна буря майже 6-бального рівня накрила Землю: скільки триватиме шторм

Вчені спрогнозували, коли геомагнітна обстановка зміниться.

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Прогноз магнітних бур / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якої потужності буде магнітна буря

Коли геомагнітний шторм вщухне

До Землі наближається викид корональної маси, який зафіксували на Сонці 30 липня. Тому сьогодні, 2 серпня, Землю атакує магнітна буря. Про це повідомили у Британській геологічній службі.

Магнітна буря рівня G1, попередньо, буде короткочасною. Вже завтра, 3 серпня, геомагнітна активність знизиться до активного рівня, після чого шторм може вщухнути.

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Магнітна буря 2-3 серпня / фото: скріншот

За даними meteoagent, сьогодні К-індекс 5,7, що відповідає червоному рівню, тобто високим магнітним коливанням. Сонячний спалах С6 відповідає жовтому рівню.

А ось резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні. Завтра, 3 серпня, К-індекс знизиться до 4, тобто жовтого рівня. 4 серпня показник повернеться до зеленого рівня і магнітні коливання послабляться.

Магнітна буря 2-4 серпня / фото: скріншот

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:

Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмову від кави, алкоголю та сигарет;

Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;

Регулярне провітрювання кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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