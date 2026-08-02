'Понаїхали': в Італії водійка таксі накинулася на українок через мову

Водійка облаяла українок за те, що вони спілкувалися між собою рідною мовою.

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Поїздка в таксі у Мілані закінчилася словесною перепалкою / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

В Італії водійка таксі обізвала українок за мову

У компанії пообіцяли перевірити всі обставини інциденту

У Мілані українка Анна Данилюк разом з подругами їхали у таксі, де з ними сталася неприємна ситуація. Дівчина розповіла у Threads, що під час поїздки українки спокійно розмовляли між собою рідною мовою, що згодом не сподобалося водійці.

По завершенню поїздки дівчата подякували водійці, але у відповідь почули образи, нецензурні лексику та жести.

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Допис Анни про інцидент в таксі Мілану / фото: скріншот

"Найбільше засмучує те, що у 2026 році людина, яка працює у сфері обслуговування, дозволяє собі таке ставлення до пасажирів через мову, якою вони спілкуються", - йдеться у дописі.

Анна зазначила, що звернулася у підтримку компанії таксі, з надією на те, що цей інцидент не залишиться без уваги. Українка також опублікувала фрагмент розмови з водійкою.

"Йди [нецензурна лексика] звідси, ви мене бісите, українки! [Образливе слово], понаїхали! Давай, вали звідси! Українською вона зі мною говорить", - сказала перед виходом з машини пасажирок водійка.

У коментарях українці припустили, що водійка авто може бути росіянкою і запропонували Анні звернутися з заявою до італійської поліції.

Коментарі під дописом Анни / фото: скріншот

У компанії відреагували на інцидент

Компанія Bolt Ukraine у коментарях під дописом Анни відповіла, що поведінка водійки є абсолютно неприйнятною.

"Ми розуміємо, наскільки неприємною та шокуючою могла бути ця ситуація. Будь ласка, напишіть нам у приватні повідомлення в Instagram та поділіться номером телефону або електронною поштою акаунту, з якого була замовлена поїздка. Ми обов'язково проведемо ретельну перевірку цього випадку", - додали в Bolt.

Реакція компанії на інцидент в таксі / фото: скріншот

Напади на українців за кордоном - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці липня у Вроцлаві троє поляків побили українську пару. Чоловіки заявили, що причиною агресії став український акцент дівчини та хлопця.

Напередодні, у березні в Ірландії вбили 31-річного українця, коли він вийшов за продуктами. Поліція затримала 40-річного чоловіка за підозрою у смертельному нападі на громадянина України.

Раніше, у лютому, у Сполучених Штатах Америки вбили 21-річну біженку з України Катерину Товмаш. Її застрелили у власному будинку у місті Васс, що в Північній Кароліні.

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