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"Понаїхали": в Італії водійка таксі накинулася на українок через мову

Анна Косик
2 серпня 2026, 15:21
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Водійка облаяла українок за те, що вони спілкувалися між собою рідною мовою.
'Понаїхали': в Італії водійка таксі накинулася на українок через мову
Поїздка в таксі у Мілані закінчилася словесною перепалкою / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

  • В Італії водійка таксі обізвала українок за мову
  • У компанії пообіцяли перевірити всі обставини інциденту

У Мілані українка Анна Данилюк разом з подругами їхали у таксі, де з ними сталася неприємна ситуація. Дівчина розповіла у Threads, що під час поїздки українки спокійно розмовляли між собою рідною мовою, що згодом не сподобалося водійці.

По завершенню поїздки дівчата подякували водійці, але у відповідь почули образи, нецензурні лексику та жести.

відео дня
'Понаїхали': в Італії водійка таксі накинулася на українок через мову
Допис Анни про інцидент в таксі Мілану / фото: скріншот

"Найбільше засмучує те, що у 2026 році людина, яка працює у сфері обслуговування, дозволяє собі таке ставлення до пасажирів через мову, якою вони спілкуються", - йдеться у дописі.

Анна зазначила, що звернулася у підтримку компанії таксі, з надією на те, що цей інцидент не залишиться без уваги. Українка також опублікувала фрагмент розмови з водійкою.

"Йди [нецензурна лексика] звідси, ви мене бісите, українки! [Образливе слово], понаїхали! Давай, вали звідси! Українською вона зі мною говорить", - сказала перед виходом з машини пасажирок водійка.

У коментарях українці припустили, що водійка авто може бути росіянкою і запропонували Анні звернутися з заявою до італійської поліції.

'Понаїхали': в Італії водійка таксі накинулася на українок через мову
Коментарі під дописом Анни / фото: скріншот

У компанії відреагували на інцидент

Компанія Bolt Ukraine у коментарях під дописом Анни відповіла, що поведінка водійки є абсолютно неприйнятною.

"Ми розуміємо, наскільки неприємною та шокуючою могла бути ця ситуація. Будь ласка, напишіть нам у приватні повідомлення в Instagram та поділіться номером телефону або електронною поштою акаунту, з якого була замовлена поїздка. Ми обов'язково проведемо ретельну перевірку цього випадку", - додали в Bolt.

'Понаїхали': в Італії водійка таксі накинулася на українок через мову
Реакція компанії на інцидент в таксі / фото: скріншот

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Про джерело: Threads

Threads - соціальна мережа, яка належить американській компанії Meta Platforms. Програма призначена для роботи сумісно з Instagram: користувачі повинні мати обліковий запис Instagram, щоб зареєструватися. Threads виступає прямим конкурентом Twitter, оскільки присутня можливість публікувати текст та зображення, відповідати на публікації інших або лайкати їх зміст, пише Вікіпедія.

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