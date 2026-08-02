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Україну накриють пекельні +40°C: скільки днів триватиме аномальна спека

Руслана Заклінська
2 серпня 2026, 11:26
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Суха та гаряча повітряна маса з субтропіків принесе в Україну аномальну спеку.
Україну накриють пекельні +40°C: скільки днів триватиме аномальна спека
Погода в Україні з 3 по 9 серпня / Колаж: Главред, фото: magnific.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні на початку серпня
  • У яких областях температура може піднятися до +40 °С
  • Коли очікується прихід холодного фронту

Погода в Україні у першій декаді серпня стане найспекотнішим періодом цього літа. Найближчими днями країну накриє суха та гаряча повітряна маса субтропічного походження. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Через високий атмосферний тиск, слабкий вітер та малохмарну погоду температура повітря вдень значно перевищуватиме кліматичну норму. Найбільша спека очікується у західних та південно-західних областях. Там місцями температура може піднятися до +40 °С.

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Послаблення спеки прогнозують лише наприкінці тижня. Причиною стане проходження холодного фронту, який принесе дощі, грози та поступове зниження температури.

Погода 3 серпня

У понеділок, 3 серпня, більшість областей України накриє спекотна та суха погода. Локальні грозові дощі можливі лише на заході, північному заході та в Криму.

Вітер буде слабким, змінних напрямків, 3-8 м/с. На півдні країни можливий східний вітер до 12 м/с.

Температура вночі становитиме +15…+20 °С. Вдень повітря прогріється до +31…+36 °С, а на Закарпатті - до +38 °С.

Погода в Україні 3 серпня
Погода в Україні 3 серпня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода 4 серпня

У вівторок, 4 серпня, спека посилиться. Вночі короткочасні дощі можливі у північних областях, вдень - місцями на крайньому сході.

В інших регіонах буде сухо та малохмарно. Температура вночі очікується на рівні +17…+22 °С.

Вдень стовпчики термометрів покажуть +32…+37 °С. У південно-західних областях місцями буде до +38…+40 °С.

Погода в Україні 4 серпня
Погода в Україні 4 серпня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода 5 серпня

У середу, 5 серпня, в Україні збережеться аномальна спека. Опадів не прогнозують, вітер буде слабким - 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме +18…+23 °С. Вдень очікується +33…+38 °С, а на заході місцями до +39…+40 °С.

Погода в Україні 5 серпня
Погода в Україні 5 серпня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода 6 серпня

У четвер, 6 серпня, у деяких регіонах пройдуть короткочасні грозові дощі. Вночі опади можливі на Поліссі, вдень - у західних областях.

Місцями прогнозують шквали. На решті території країни збережеться суха погода.

Температура вночі буде +19…+24 °С. Вдень повітря прогріється до +33…+38 °С, а на півдні та заході місцями до +39…+40 °С.

Погода 7 серпня

У п’ятницю, 7 серпня, на заході України вночі можливі короткочасні дощі. Вдень опади поширяться на західні, північні та частково центральні області.

Місцями очікуються сильні зливи, град та шквали зі швидкістю 17-22 м/с. На Лівобережжі буде переважно сухо.

Температура вночі становитиме +20…+25 °С. Вдень - +33…+38 °С.

Погода 8 серпня

У суботу, 8 серпня, у більшості областей України пройдуть грозові дощі. Місцями можливі град і шквали.

У західних та північних регіонах температура знизиться. Вночі буде +14…+19 °С, вдень +27…+32 °С.

В інших областях збережеться спека. Вночі очікується +21…+26 °С, вдень +33…+38 °С.

Погода 9 серпня

У неділю, 9 серпня, більшість території України опиниться під впливом антициклону. Опадів не очікується. Вітер буде північний та північно-західний, 5-10 м/с.

На півночі та заході вночі температура знизиться до +10…+15 °С, вдень буде +26…+31 °С. На решті території країни вночі очікується +15…+21 °С, вдень +28…+33 °С.

Погода в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич попередив про спекотну погоду в перші дні серпня. Він зазначив, що спекотна та суха повітряна маса надходитиме з країн Центральної Європи.

Синоптикиня Наталія Діденко повідомила про різке посилення спеки та орієнтовні терміни її ослаблення. Вона наголосила, що послаблення спеки з 7 серпня є орієнтовним і про дощі наразі не йдеться.

Британська геологічна служба повідомила про наближення викиду корональної маси і початок магнітної бурі. За повідомленням відомства, магнітна буря рівня G1 очікується короткочасною.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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