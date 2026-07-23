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Вибухи пролунали за 1900 км від України: під удар потрапив нафтовий об’єкт РФ

Анна Ярославська
23 липня 2026, 07:09
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БПЛА долетіли до Ульяновської області. Під удар міг також потрапити склад Wildberries у Воронезькій області.
Дрони атакували Ульяновську область РФ
Дрони атакували Ульяновську область РФ / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, Supernova

Коротко:

  • Дрони атакували Воронезьку та Ульяновську області РФ
  • Під ударом могли опинитися склад Wildberries та база LPG
  • В Ульяновській області після атаки спалахнула сильна пожежа

У ніч на 23 липня у двох російських регіонах пролунали вибухи. Під удар, можливо, потрапив логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області та об’єкт нафтопереробної промисловості в Ульяновській області.

Атака на Воронеж

Моніторинговий канал Exilenova+ повідомив про серію вибухів у Воронежі близько другої години ночі. Повідомлялося, що місто перебуває під масованою атакою безпілотників. Однією з можливих цілей міг стати логістичний хаб Wildberries.

відео дня

Через попередні удари по цьому об’єкту компанія вже призупинила роботу складу вночі - з 00:00 до 06:00 складська діяльність не здійснюється.

Російський Telegram-канал Astra також повідомив про вибухи у Воронежі. У регіоні було оголошено ракетну небезпеку.

"У мережі писали про атаку та пожежу на складі Wildberries у районі Нової Усмані, за даними Astra, ця інформація поки що не підтверджується", - йдеться у повідомленні.

Довідка. Нова Усмань - це велике село та адміністративний центр Новоусманського району Воронезької області Росії, розташоване на берегах річки Усманка.

Дивіться відео - Воронеж атакували дрони:

Знімок екрана

Атака на Ульяновську область

Під удар потрапила й Ульяновська область РФ. Exilenova+ пише, що в робочому селищі Новоспаське було атаковано базу скрапленого газу ТОВ "НС-Ойл".

Підприємство спеціалізується на виробництві рідкого палива, а також має інфраструктуру для зберігання та відвантаження нафтопродуктів і скрапленого газу (LPG).

Точних офіційних даних про те, який саме об’єкт зазнав атаки, на момент публікації не було.

У мережі також з'явилися кадри наслідків влучень. На місці спалахнула сильна пожежа і піднявся густий чорний дим.

Дивіться відео - Дрони атакували Ульяновську область РФ:

Знімок екрана

Варто зазначити, що відстань від України до Ульяновської області становить близько 1900 км.

Вибухи пролунали за 1900 км від України: під удар потрапив нафтовий об’єкт РФ
​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Атаки на території РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 22 липня Краснодарський край і Ставропольський край Росії атакували безпілотники. Спалахнули масштабні пожежі на території логістичних центрів Wildberries. Крім того, під удар дронів потрапив НПЗ.

У ніч на 21 липня пролунали вибухи в російському Липецьку. Перед цим було оголошено ракетну небезпеку. Після атаки виникла пожежа на території між ТЕЦ-2 та Новолипецьким металургійним комбінатом.

У ніч на 20 липня та вранці в понеділок дрони атакували Москву та Підмосков’я. У регіоні зафіксовано кілька осередків загоряння. Під удар потрапив індустріальний парк "Південні Ворота" у Домодєдово, логістичний хаб Wildberries під Подольськом та нафтобаза. Також було атаковано промисловий парк "Гривно" у Мотовилово.

У ніч на 18 липня безпілотники атакували низку регіонів Росії. Під ударами опинилися логістичні об’єкти, нафтобаза та інфраструктура в кількох містах.

Зокрема, у місті Котовську Тамбовської області після атаки дронів виникла масштабна пожежа на складах логістичного центру Wildberries.

У ніч на 13 липня країна-агресор Росія потрапила під удар дронів. Безпілотники атакували Москву та Ставропольський край.

Інші новини:

Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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