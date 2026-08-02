Аеродром, база дронів та НПЗ палають в РФ: Зеленський зробив заяву

Президент підтвердив успішне ураження низки військових об'єктів в РФ.

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Удари по Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео t.me/exilenova_plus

Ключові тези Зеленського:

Україна уразила НПЗ, військовий аеродром, нафтобазу та базу дронів в РФ

У Саратові атаковано НПЗ і аеродром "Енгельс"

У Калузькій області уражено нафтобазу "Людіновська"

У ніч на 2 серпня Сили оборони України завдали нових далекобійних ударів по стратегічних об'єктах на території Росії. Уражено нафтопереробний завод, військовий аеродром, нафтобазу та місце зберігання і запуску ударних безпілотників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуємо застосовувати наші далекобійні санкції проти російських об’єктів, які працюють на війну та фінансують агресію", - наголосив глава держави. відео дня

За його словами, українські військові завдали ударів по двох стратегічних об'єктах у Саратові, який розташований більш ніж за 600 кілометрів від лінії фронту. Під удар потрапили Саратовський нафтопереробний завод і військовий аеродром "Енгельс".

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Крім того, у Калузькій області було уражено резервуарний парк нафтобази "Людіновська". Також українські сили завдали удару по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у Брянській області.

"Дякую всім воїнам Сил оборони України, які розширюють наші далекобійні спроможності та забезпечують точні результати. Повертаємо війну туди, звідки вона прийшла", - додав Зеленський.

Дивіться відео, де росіянка скаржиться на атаку українських БпЛА:

Пожежа в РФ / Фото: скріншот

Чи припинить Україна удари по російських НПЗ - думка експерта

Україна не планує зупиняти удари по енергетичних об’єктах Росії, які використовуються для підтримки війни. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, розвиток українського виробництва безпілотників і ракетних технологій у майбутньому може дозволити завдавати ще більшої шкоди російській нафтовій інфраструктурі.

"Україна в цій справі не зупиниться. Сподіваюся, у нас припинять обшукувати оборонні компанії, адже наша оборонна промисловість має працювати без жодних перешкод. Україна націлена зламати хребет Росії", - заявив Загородній.

Експерт також зазначив, що на міжнародному рівні Україна продовжує говорити про прагнення до миру, оскільки це важливо для збереження підтримки партнерів. Водночас, за його словами, удари по об’єктах, які забезпечують російську військову машину, залишаються одним із напрямів протидії агресії.

Атака дронів по РФ 2 серпня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 2 серпня безпілотники атакували Саратовську область РФ. Під ударом опинилися Саратовський нафтопереробний завод і район військового аеродрому "Енгельс-2".

Нагадаємо, у Самарській області під атаку потрапив логістичний комплекс Wildberries. На об'єкті сталася гігантська пожежа на складі, а в регіоні ввели план "Килим" і закрили повітряний простір.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази "Людиновська" на Калужчині та пункту підготовки ударних безпілотників у Брянській області. У повідомленнях було зазначено, що під ударами опинився аеродром де базуються Ту-95МС і супутні об'єкти стратегічної інфраструктури.

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Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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