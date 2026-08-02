Аеродром, де базуються Ту-95МС, і НПЗ у вогні: Україна потужно вдарила по Росії

Сили оборони знизили воєнно-економічний потенціал ворога.

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Генштаб підтвердив ураження важливих об'єктів на території РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/exilenova_plus

Що повідомили у Генштабі:

Україна уразила Саратовський НПЗ

У Саратовській області зафіксовано влучання по аеродрому "Енгельс"

Під ударом опинилася і нафтобаза "Людиновська" на Калужчині

У ніч на 2 серпня підрозділи Сил оборони уразили нафтопереробний завод "Саратовський" та аеродром "Енгельс" у Саратовській області країни-агресорки Росії.

Як повідомили у Генштабі, на обох об'єктах зафіксовано влучання з подальшими пожежами.

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Саратовський НПЗ належить до найбільших нафтопереробних підприємств Поволжя. Його потужність становить близько 7 млн тонн нафти на рік, а продукція заводу задіяна в забезпеченні потреб російського військово-промислового комплексу та армії. Масштаби збитків наразі встановлюються.

Другий об'єкт у тому ж регіоні має пряме відношення до ракетних ударів по українських містах. Аеродром "Енгельс" є однією з ключових баз російської стратегічної авіації - саме там базуються бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, які регулярно застосовують росіяни для пусків крилатих ракет.

Аеродроми стратегічної авіації Росії / Інфографіка: Главред

Які ще об'єкти опинилися під ударом України

Удари цієї ночі не обмежилися Саратовською областю. У Людинові на Калужчині уражено нафтобазу "Людиновська", яку противник використовує для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема для потреб збройних сил РФ.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео атаки на Саратовську область РФ:

Окремим напрямом ударів стала дронова інфраструктура окупантів. У районі Навлі на Брянщині уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників.

Днем раніше, 1 серпня, Сили оборони працювали по системі керування ворожими безпілотниками одразу на кількох ділянках фронту та в прикордонні. Ураження зафіксовано в районах Ольхожемчугова на Курщині, Берестка на Донеччині, Січневого на Дніпропетровщині та Яблукового на Запоріжжі.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", - наголосили у Генеральному штабі.

Експерт назвав катастрофічний для Кремля сценарій ударів України по РФ

Главред писав, що за словами члена Українського товариства фінансових аналітиків, ексчлена Ради Національного банку України Віталія Шапрана, виведення з ладу енергетичної інфраструктури кількох російських міст за Уралом восени здатне запустити процес, який Москва вже не зупинить до наступного літа.

Йдеться про Норильськ, Якутськ, Салехард та ще близько двох десятків населених пунктів із суворим кліматом, де взимку температура опускається до мінус 50 градусів.

Аналітик описав гіпотетичний сценарій, за яким удар по енергосистемі таких міст завдається саме в листопаді, коли там уже настає повноцінна зима. У цих умовах людина не може перебувати на вулиці довше кількох хвилин, а транспортна інфраструктура працює у форсованому режимі.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України знищили склад Wildberries та атакували НПЗ у Рязані. На території логістичного центру спалахнула масштабна пожежа.

Раніше Сили оборони України потопили в Чорному морі великий підсанкційний контейнеровоз Росії Yanina, місткістю понад 100 тисяч тонн, який ішов під російським прапором.

Напередодні у російській Пермі на тлі атаки дронів сталася масштабна пожежа на стратегічному об'єкті паливно-енергетичного комплексу - нафтопереробному заводі "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез".

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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