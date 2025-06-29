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Масована атака РФ на Україну: під удар потрапило кілька областей, деталі

Марія Николишин
29 червня 2025, 07:40оновлено 29 червня, 08:37
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Росіяни били по критичній інфраструктурі.
Масована атака РФ на Україну: під удар потрапило кілька областей, деталі
Атака РФ на Україну / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • РФ атакувала Україну ракетами та дронами
  • Ворог атакував критичну інфраструктуру
  • В Черкаській області відомо про трьох постраждалих

Країна-агресор Росія знову масовано атакувала Україну. Так, в ніч на 29 червня ворог застосував дрони та ракети, велика кількість з яких була направлена на західні області України. Вибухи лунали в Запоріжжі, Львівській, Полтавській, Черкаській областях.

Львівська область

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами.

відео дня

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.

"Окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області. На місці працюють всі профільні служби", - написав він.

Водночас, мер міста Андрій Садовий додав, що попри складність цієї нічної комбінованої атаки, у Львові не постраждала жодна людина й жодна цивільна будівля.

Полтавська область

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що внаслідок комбінованої атаки ворога у Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств, сталася пожежа.

За його словами, ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих на цей час не надходило.

Черкаська область

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець заявив, що через ворожі атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередніми даними, троє постраждалих.

О 7:56 голова Черкаської ОВА опублікував кадри наслідків атаки на Смілу Черкаської області.

За його словами, у Смілі шість постраждалих, з них - одна дитина. Пошкоджено три дев'ятиповерхівки. Суттєво понівечений також місцевий коледж Національного університету харчових технологій.

  • Наслідки удару РФ по Черкаській області 29 червня
    Наслідки удару РФ по Черкаській області 29 червня фото: Ігор Табурець
  • Наслідки удару РФ по Черкаській області 29 червня
    Наслідки удару РФ по Черкаській області 29 червня фото: Ігор Табурець
  • Наслідки удару РФ по Черкаській області 29 червня
    Наслідки удару РФ по Черкаській області 29 червня фото: Ігор Табурець
  • Наслідки удару РФ по Черкаській області 29 червня
    Наслідки удару РФ по Черкаській області 29 червня фото: Ігор Табурець
  • Наслідки удару РФ по Черкаській області 29 червня
    Наслідки удару РФ по Черкаській області 29 червня фото: Ігор Табурець
  • Наслідки удару РФ по Черкаській області 29 червня
    Наслідки удару РФ по Черкаській області 29 червня фото: Ігор Табурець
  • Наслідки удару РФ по Черкаській області 29 червня
    Наслідки удару РФ по Черкаській області 29 червня фото: Ігор Табурець
  • Наслідки удару РФ по Черкаській області 29 червня
    Наслідки удару РФ по Черкаській області 29 червня фото: Ігор Табурець
Запоріжжя

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, що росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю.

"Пошкоджено виробниче приміщення одного з підприємств", - написав він.

Водночас, згідно з попередніми даними, постраждалих унаслідок удару росіян немає.

Масована атака РФ на Україну: під удар потрапило кілька областей, деталі
Якими ракетами РФ завдає ударів / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, увечері 26 червня Київ та Київська область зазнали атаки ворожих безпілотників. У Полтавській області працювала ППО, зафіксовано падіння уламків у Кременчуцькому районі.

Уранці 24 червня в Дніпрі прогриміли потужні вибухи. В Укрзалізниці заявили, що внаслідок терористичного удару російської окупаційної армії по Дніпропетровщині пошкоджено потяг №52 Одеса – Запоріжжя.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що внаслідок ракетного удару Росії по Дніпропетровщині загинуло 11 людей, ще понад 160 отримали поранення.

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Хто такий Іван Федоров

З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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