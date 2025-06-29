РФ запустила 477 дронів та 60 ракет: деталі масованої атаки по Україні

Відомо, що ППО знешкодила 475 засобів повітряного нападу.

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Скільки цілей збила ППО / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

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РФ атакувала Україну 537 засобами повітряного нападу

Із них ППО вдалося знищити - 475

Влучання зафіксовано у 6 локаціях

У ніч на 29 червня країна-агресор Росія атакувала Україну 537 засобами повітряного нападу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Так, уночі Росія атакувала:

477 ударними БпЛА різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово й Чауда (понад 250 із них – Шахеди);

4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 Кинджал із повітряного простору Тамбовської області;

7 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області та окупованого Криму;

41 крилатою ракетою Х-101/Іскандер-К із Саратовської, Курської, Брянської областей;

5 крилатими ракетами Калібр із акваторії Чорного моря;

3 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області.

Якими ракетами РФ завдає ударів / Інфографіка: Главред

За попередніми даними, українська протиповітряна оборона знешкодила 475 засобів повітряного нападу. Так, 249 цілей збито вогневими засобами, ще 226 – локаційно втрачені. Зокрема:

211 ворожих БпЛА типу Шахед і безпілотників інших типів збито вогневими засобами, 225 — локаційно втрачено або подавлено РЕБ;

1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 збито;

33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збито, ще 1 – локаційно втрачено;

4 крилаті ракети Калібр збито.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Водночас, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локаціях.

Як відпрацювала ППО / фото: Повітряні сили

Масована атака по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, в ніч на 29 червня ворог атакував Україну дронами та ракетами, велика кількість з яких була направлена на західні області України. Вибухи лунали в Запоріжжі, Львівській, Полтавській, Черкаській областях.

Відомо, що відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. Він збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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