Удар по Львівщині: мешканців просять не виходити з дому і закрити вікна, що сталось

Внаслідок масованої атаки РФ по Львівщині уражено об’єкт у Дрогобицькому районі, влада закликала громадян залишатися вдома та зачинити вікна.

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Громадян закликали закрити вікна та не виходити з дому - що відомо / Колаж Главред, фото: УНІАН, Дрогобицька міська рада, alerts in ua

Про що йдеться у матеріалі:

РФ вдарила по одному з промислових піідприємств Дрогобицького району

Громадян закликають не виходити без потреби на вулицю та щільно закрити вікна

За даними ОВА, станом на 13:45 загрози для мешканців Дрогобича немає, але варто дотримуватись ряду порад

У ніч на 29 червня російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по Львівщині. Внаслідок атаки було зафіксовано влучання по об’єкту промислової інфраструктури в Дрогобицькому районі. Мешканців закликають не залишати домівки без крайньої потреби та зачинити вікна. Про це повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради, передає "Суспільне. Львів".

Як повідомила пресслужба Дрогобицької міської ради, на місці події від ранку працюють усі необхідні екстрені служби. Створено комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а правоохоронці перекрили під’їзди до місця ураження й стежать за дотриманням правопорядку.

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"На території громади активно проводяться обстеження. Вулицями патрулюють поліцейські для виявлення можливих додаткових пошкоджень.

Міська влада повідомила, що відповідні служби проводять заміри стану атмосферного повітря та рівня радіації, попередні результати очікуються протягом трьох годин. Жителів громади закликають залишатися вдома та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

"Щільно зачиніть вікна, двері, вентиляційні отвори. Вимкніть кондиціонери, вентиляцію, обігрівачі з забором повітря ззовні. Захистіть органи дихання, приготуйте ватно-марлеві пов’язки, зволожені водою або слабким розчином соди. Можна використати мокрий рушник чи тканину. Якщо ви фіксуєте погіршення стану здоровʼя, невідкладно звертайтесь до медичних закладів. Стежте за офіційними повідомленнями", — повідомляють у пресслужбі міськради.

Станом на 13:00 у Дрогобицькій міській раді повідомили, що повітря в місті перебуває в межах норми. За результатами моніторингу, проведеного районним відділом ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", зафіксовано лише незначне відхилення у районі вулиць Нафтовиків, Руданського та Бетховена.

Згідно з даними мерії, ситуація в громаді контрольована. Усі служби працюють у посиленому режимі, зокрема займаються відновленням електро- та водопостачання. Мешканців закликають зберігати спокій.

Станом на 13:45, за повідомленням голови Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram, унаслідок нічної атаки росіян у Дрогобичі виникла пожежа, що спричинила задимлення.

Згідно з дослідженнями Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, зафіксовано незначне перевищення рівнів діоксиду азоту, сірчистого ангідриду та оксиду вуглецю.

/ Фото: скріншот

"Загрози життю для мешканців Дрогобича немає. Хочу наголосити – ситуація контрольована", - зазначив він.

Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удар по Україні 29 червня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 29 червня Росія здійснила чергову масовану атаку на територію України, застосувавши 477 дронів-камікадзе та 60 ракет різних типів.

Основні удари були спрямовані на західні області. Вибухи пролунали в Запоріжжі, Львівській, Полтавській і Черкаській областях.

Загалом Росія використала 537 повітряних засобів ураження, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Під час відбиття цієї атаки трагічно загинув український пілот винищувача F-16 Максим Устименко. Президент Володимир Зеленський доручив з'ясувати обставини його загибелі.

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Хто такий Максим Козицький? Максим Козицький - український громадський діяч, підприємець і політик, голова Львівської обладміністрації з 5 лютого 2020 року. Голова Львівської обласної організації партії "Слуга народу". Очолив список партії на виборах до Львівської обласної ради, пише Вікіпедія.

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