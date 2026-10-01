У ЄС жорстко відповіли на погрози Москви та назвали умову ударів по РФ

В ЄС відреагували на погрози Москви завдати ударів по заводах, що виробляють озброєння для України.

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У ЄС попередили про відповідь на агресію РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, nato.int

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В ЄС назвали умову застосування статті 5 Північноатлантичного договору НАТО

Росію попередили про відповідь у разі атаки на заводи на європейській території

Ймовірний удар РФ по одному з європейських збройових заводів має стати приводом для застосування статті 5 Північноатлантичного договору НАТО про колективну оборону.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, коментуючи істеричні погрози Москви щодо ймовірності ударів по заводах у ЄС, які виробляють озброєння для України, пише Politico.

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Зазначається, що заклик пролунав на тлі зростання кількості підозрілих інцидентів на збройових заводах по всій Європі, деякі з яких пов’язують із Росією.

"Якщо Росія завдасть удару по наших заводах на європейській території, це буде стаття 5", - заявив єврокомісар у кулуарах засідання Комітету з питань оборони та безпеки Європейського парламенту.

Помічник Кубілюса анонімно повідомив Politico, що його заява стосувалася саме повітряної атаки або ракетного удару по заводу.

Що кажуть у НАТО

У свою чергу неназваний дипломат Альянсу заявив журналістам: "Коли Кубілюс стане генеральним секретарем НАТО, тоді він, можливо, зможе заявляти, що є підставою для застосування статті 5, а що - ні".

Анонімний представник НАТО, який виступав від імені Альянсу, послався на заяву генсека Марка Рютте, який охарактеризував статтю 5 як "навмисно двозначну… тому що ми не хочемо, щоб наші супротивники знали більше".

/ Інфографіка: Главред

Експерт розповів про можливі цілі РФ щодо НАТО

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв висловив думку щодо того, які завдання Москва може ставити у взаємодії з країнами НАТО. За його оцінкою, одна з можливих цілей Росії - оцінити, наскільки держави Альянсу зберігають єдність і здатні виробляти спільну позицію.

Експерт припускає, що для цього російська сторона може використовувати існуючі розбіжності між членами НАТО, намагаючись посилити відмінності в їхніх підходах.

За словами Бондарєва, можливе зниження згуртованості Альянсу може позначитися на європейській архітектурі безпеки. У такому разі окремим країнам може знадобитися зміцнювати власні оборонні можливості й водночас розширювати співпрацю з іншими міжнародними партнерами.

При цьому оцінка Бондарєва є експертною інтерпретацією можливих дій Москви, а не підтвердженим описом офіційної стратегії Росії.

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Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше заявляв, що Росія, можливо, через 5–7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до найрізноманітніших сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

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Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

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