Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У ЄС жорстко відповіли на погрози Москви та назвали умову ударів по РФ

Олексій Тесля
1 жовтня 2026, 22:56оновлено 1 жовтня, 23:27
google news Підпишіться
на нас в Google
В ЄС відреагували на погрози Москви завдати ударів по заводах, що виробляють озброєння для України.
У ЄС попередили про відповідь на агресію РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, nato.int

Важливо:

  • В ЄС назвали умову застосування статті 5 Північноатлантичного договору НАТО
  • Росію попередили про відповідь у разі атаки на заводи на європейській території

Ймовірний удар РФ по одному з європейських збройових заводів має стати приводом для застосування статті 5 Північноатлантичного договору НАТО про колективну оборону.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, коментуючи істеричні погрози Москви щодо ймовірності ударів по заводах у ЄС, які виробляють озброєння для України, пише Politico.

відео дня

Зазначається, що заклик пролунав на тлі зростання кількості підозрілих інцидентів на збройових заводах по всій Європі, деякі з яких пов’язують із Росією.

"Якщо Росія завдасть удару по наших заводах на європейській території, це буде стаття 5", - заявив єврокомісар у кулуарах засідання Комітету з питань оборони та безпеки Європейського парламенту.

Помічник Кубілюса анонімно повідомив Politico, що його заява стосувалася саме повітряної атаки або ракетного удару по заводу.

Що кажуть у НАТО

У свою чергу неназваний дипломат Альянсу заявив журналістам: "Коли Кубілюс стане генеральним секретарем НАТО, тоді він, можливо, зможе заявляти, що є підставою для застосування статті 5, а що - ні".

Анонімний представник НАТО, який виступав від імені Альянсу, послався на заяву генсека Марка Рютте, який охарактеризував статтю 5 як "навмисно двозначну… тому що ми не хочемо, щоб наші супротивники знали більше".

У ЄС жорстко відповіли на погрози Москви та назвали умову ударів по РФ
/ Інфографіка: Главред

Експерт розповів про можливі цілі РФ щодо НАТО

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв висловив думку щодо того, які завдання Москва може ставити у взаємодії з країнами НАТО. За його оцінкою, одна з можливих цілей Росії - оцінити, наскільки держави Альянсу зберігають єдність і здатні виробляти спільну позицію.

Експерт припускає, що для цього російська сторона може використовувати існуючі розбіжності між членами НАТО, намагаючись посилити відмінності в їхніх підходах.

За словами Бондарєва, можливе зниження згуртованості Альянсу може позначитися на європейській архітектурі безпеки. У такому разі окремим країнам може знадобитися зміцнювати власні оборонні можливості й водночас розширювати співпрацю з іншими міжнародними партнерами.

При цьому оцінка Бондарєва є експертною інтерпретацією можливих дій Москви, а не підтвердженим описом офіційної стратегії Росії.

Загроза РФ для миру – новини за темою:

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше заявляв, що Росія, можливо, через 5–7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до найрізноманітніших сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Читайте також:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Європейський союз
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ розпочала серію масованих ударів по Києву: у Newsweek назвали мету

РФ розпочала серію масованих ударів по Києву: у Newsweek назвали мету

01:05Україна
У ЄС жорстко відповіли на погрози Москви та назвали умову ударів по РФ

У ЄС жорстко відповіли на погрози Москви та назвали умову ударів по РФ

22:56Світ
Путін заговорив про швидке завершення війни, але висунув умову: про що йдеться

Путін заговорив про швидке завершення війни, але висунув умову: про що йдеться

22:29Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці, де панда п’є каву, за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці, де панда п’є каву, за 47 с

Росія знову вдарила по Південному мосту в Києві - що відомо про наслідки

Росія знову вдарила по Південному мосту в Києві - що відомо про наслідки

Навіщо збирати пластикові кришки від пляшок - як їх повторно використати

Навіщо збирати пластикові кришки від пляшок - як їх повторно використати

Жовтень починається з затяжної магнітної бурі: якої сили очікується шторм

Жовтень починається з затяжної магнітної бурі: якої сили очікується шторм

Розсіл помутнів, а огірки вкрилися білим нальотом: чи варто їсти таку закрутку

Розсіл помутнів, а огірки вкрилися білим нальотом: чи варто їсти таку закрутку

Останні новини

01:05

РФ розпочала серію масованих ударів по Києву: у Newsweek назвали мету

01 жовтня, четвер
23:55

У пралці знайшли одну приховану функцію: що змінює і як активуватиВідео

23:19

Українців попередили про дефіцит базового продукту: коли ціни підуть вгору

22:56

У ЄС жорстко відповіли на погрози Москви та назвали умову ударів по РФ

22:38

У Воронезькій області РФ розбився військовий гелікоптер - що відомо

"Темно, але тепло і з водою": Харченко розкрив, що може чекати на Київ взимку«Темно, але тепло і з водою»: Харченко розкрив, що може чекати на Київ взимку
22:29

Путін заговорив про швидке завершення війни, але висунув умову: про що йдеться

22:02

Щури швидко зникнуть з дому: простий і дешевий трюк здивує результатомВідео

21:56

Росія знову вдарила по Південному мосту в Києві - що відомо про наслідки

21:40

Останній шанс: король Чарльз придумав несподіваний план для Вільяма та Гаррі

Реклама
21:34

Решітка газової плити блищатиме як нова: чим відмити товстий шар жируВідео

21:30

Росія готує новий масований удар по Україні - названо терміни атаки і цілі

21:09

"Переконатися, що померла": Лоліта готується до смерті та дала вказівки рідним

21:04

Відновлення переговорів України та РФ: ЗМІ дізналися ймовірний час та місце

20:56

Тижнів без світла не буде, але: названо міста, де взимку буде найскладніше

20:18

Холодильник перестане обмерзати льодом: допоможе простий кухонний засібВідео

20:04

Чому досвідчені господині кладуть фольгу на прасувальну дошку: секрет розкритоВідео

20:01

Любовний гороскоп на жовтень: Овнам — пристрасть, Тельцям — випробування

19:59

Сад буде рясніти від плодів: які дерева обирають досвідчені дачникиВідео

19:28

Груші зберігатимуться усю зиму: що слід зробити після збору урожаюВідео

19:23

Навіщо розкладати лавровий лист у кухонні шухляди: яку проблему вирішує трюк

Реклама
19:12

"Золота заначка" Путіна тане: Новак пояснив, що відбувається із резервами РФ

19:10

Вересень став найгіршим місяцем для російських військ з 2022 року: Коваленко назвав причинуПогляд

18:54

Україна вперше застосувала власну балістичну ракету: що відомо

18:51

"Не ми почали воювати": Путін назвав цинічну причину нападу на Україну

18:39

Китайський гороскоп на жовтень: Драконам — випробування, Кроликам — удача

18:37

Навіщо рис кладуть у пральну машину: досвідчені господині здивували хитрим трюкомВідео

18:28

ВАКС остаточно затвердив угоду з Пашинським у справі "палива Курченка": за ґратами не опиниться ніхто

18:20

Літа не було цілий рік: що сталося із Землею у загадковому 1816 роціВідео

18:13

"Ваш пес на нашій соломі спав": що насправді означає ця фраза

18:11

Кремль лякає НАТО ядерною зброєю: що може ховатися за погрозами Москви

17:39

Розпакування та блог: куди поділася "киста" Настя Каменських та її чоловік ПотапВідео

17:23

Катапультувався, але не вижив: у повітряному бою загинув пілот "Привида Києва"

17:20

Гороскоп на жовтень: Овнам — круті зміни, Тельцям — фінансовий успіх

17:00

В Україні вдарять заморозки до -3 градусів: оголошено штормове попередження

16:52

РФ відкрила "скриньку Пандори" ударами по мостах в Києві: чи реально їх знищити

16:44

ЛЕП стали новою ціллю РФ: Харченко розкрив, чого насправді домагаються росіяни

16:35

Осінь 2026 змінює моду на прикраси: стилістка назвала головні тренди

16:31

Навіщо люди носять котячий вус у гаманці: звідки пішла прикмета

16:21

Скільки років сидітиме вбивця Фаріон: суд оголосив вирок Зінченку

16:08

Як не зіпсувати повербанк: головні помилки під час заряджання пристрою

Реклама
16:05

Долар раптово полетів угору, а євро обвалився: курс валют на 2 жовтня

16:00

"Ніхто не зрозумів": Нікітюк розкрила, як приховувала вагітність на 8 місяці

15:32

Чи справді рис потрібно мити перед варінням: відповідь шеф-кухарів здивує

15:22

Як правильно прати пуховики та куртки - що не можна додавати у барабан

15:00

Гороскоп Таро на завтра, 2 жовтня: Овнам — покращення, Левам — поглянути страху в очі

14:56

В Києві скоригували систему реагування на російські атаки: що відомо

14:53

Сили оборони рознесли місця запуску БпЛА та склади РФ: куди "прилетіло"

14:43

"З мене досить": колишній агент Меган Маркл зробив різку заяву щодо актриси

13:58

Понад 400 зірваних терактів: Поклад розповів, як СБУ протидіє ворогу в тилу

13:57

"Мене майже не стало": Олю Цибульську не впізнати після схуднення

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти