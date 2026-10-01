Українців попередили про дефіцит базового продукту: коли ціни підуть вгору

Площі під культурою скоротилися, врожайність просіла на 20–30 т/га, а ціни вже вчетверо вищі за торішні.

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Коли в Україні може виникнути дефіцит цибулі / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Великі господарства відмовилися від вирощування цибулі

Врожайність впала на 20–30 т/га

Удари по складах загрожують зберіганню врожаю

Навесні в Україні може суттєво скоротитися пропозиція цибулі, що створює передумови для дефіциту та нового зростання цін. Однією з головних причин є різке зменшення площ під культурою порівняно з минулим сезоном. Про це заявив міжнародний консультант із зберігання плодоовочевої продукції Павло Булгаков у колонці для AgroTimes.

За його словами, частина великих господарств цього року взагалі відмовилася від вирощування цибулі.

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Зокрема, підприємства, які торік закладали на зберігання до 17 тис. тонн продукції, нині не вирощують її зовсім. При цьому нових виробників на ринку з’явилося небагато. Ситуацію ускладнило й зниження врожайності.

"Якщо торішній врожай був рекордним, то нині середня врожайність впала орієнтовно на 20-30 т/га. На це суттєво вплинули погодні катаклізми: на півдні вирощуванню завадили пилові бурі, а в центральних та західних областях - зворотні приморозки та тривалі зливи, які розмивали посіви та заважали вчасно вийти у поля", - наголосив він.

Експерт зауважив, що на цьому тлі ціни вже суттєво перевищують минулорічні. Під час збирання врожаю торік цибулю продавали по 2–2,5 грн/кг, тоді як нині ціна нижче 10 грн/кг фактично відсутня.

Булгаков додав, що на півдні продукція подорожчала з 8 до 10–11 грн/кг, а нещодавно ціни доходили до 14 грн/кг. У західних областях оптові ціни сягали 18–20 грн/кг.

"На це накладаються складні умови зберігання через систематичні атаки Росії на складські приміщення. Зважаючи на фітосанітарний стан, обсяги закладання у сховища та загальну ситуацію, навесні ми неминуче зіткнемося з високими цінами та дефіцитом цибулі. До того ж активізувався експортний попит. Продукція вже відвантажується до Молдови, Румунії та Болгарії, причому закордонні покупці цікавляться не лише цибулею, а й картоплею та іншими овочами", - підкреслив експерт.

На його думку, за одночасного скорочення виробництва, зниження врожайності, проблем зі зберіганням та активного експорту внутрішня пропозиція цибулі навесні може виявитися значно нижчою, ніж торік.

Чи знизяться ціни на продукти

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що попри проблеми з експортом та перенасичення внутрішнього ринку окремими видами продукції, ціни на продукти в Україні не знизяться.

За його словами, причиною є те, що сировина відіграє у ціноутворенні набагато скромнішу роль, ніж здається на перший погляд.

"Від вирощування на полі до появи на прилавку магазину проходить дуже довгий ланцюжок процесів. І вартість сировини становить лише 15-25% ціни, а решта – це логістика, енергоносії, зарплати, упаковка тощо. Тому не варто сподіватися, що все стане мало не безкоштовним, це якась утопія", - наголосив він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, провідний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Іван Свиноус заявив, що у жовтні пастеризоване молоко в Україні може подорожчати більш ніж на 6%, кефір - майже на 6%, а сметана - на 6,5%.

Головний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Інна Сало говорила, що у жовтні овочі борщового набору можуть подорожчати до 7%, а салатні овочі - до 20% через сезонне скорочення пропозиції.

Водночас в Україні вже 6 тижнів поспіль знижуються ціни на моркву. Наразі торговельно-закупівельна активність на ринку цих коренеплодів в Україні залишається низькою, оскільки фермерам необхідно реалізувати досить великі обсяги продукції середніх сортів, яка не підлягає тривалому зберіганню.

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Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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