РФ розпочала серію масованих ударів по Києву: у Newsweek назвали мету

Нинішня хвиля атак стала продовженням масштабного комбінованого удару по Україні.

https://glavred.net/ukraine/rf-nachala-seriyu-massirovannyh-udarov-po-kievu-v-newsweek-nazvali-cel-10800779.html Посилання скопійоване

Росія змінила тактику атак дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22 ОМБр

Важливо:

РФ перейшла до нової масштабної серії ударів по Україні

Москва може розширити удари по різних об’єктах

Росія, ймовірно, перейшла до нової масштабної серії ракетних і безпілотних атак по Україні напередодні зими.

До такого висновку дійшов Newsweek, аналізуючи нещодавні удари по Києву та об’єктах української енергетики.

відео дня

Нинішня хвиля атак стала продовженням великого комбінованого удару, в рамках якого значна частина цілей у столиці була пов’язана з енергетичною інфраструктурою. Українські представники називали його найбільшою з початку квітня атакою такого типу на енергетичні об’єкти.

За даними Newsweek, останніми днями російські сили почали частіше застосовувати швидкісні реактивні безпілотники. Через високу швидкість такі апарати можуть становити додаткову складність для української протиповітряної оборони.

Український моніторинговий Telegram-канал eRadar стверджує, що Москва може розширити удари по об’єктах виробництва та передачі електроенергії. Серед потенційних цілей канал називає енергетичні об’єкти промислового сходу країни, а також лінії, що з’єднують атомні електростанції з єдиною енергосистемою.

Професор Університетського коледжу Лондона Марк Галеотті заявив Newsweek, що російська кампанія ударів на великі відстані може мати на меті завдати серйозної шкоди тій частині української економіки, що збереглася.

"Це не тільки чинить тиск на Україну - це також чинить тиск на Європу, тому що все зруйноване зрештою доведеться відбудовувати Європі", - сказав він.

Пропагандисти РФ стверджують, що Володимир Путін нібито зробив ставку на широкомасштабне застосування балістичних ракет і реактивних безпілотників. За версією блогера, таким чином російське керівництво розраховує домогтися капітуляції України в зимовий період.

/ Главред

Чому Росія посилила удари: думка експерта

Радник президента Сергій Бескрестнов вважає, що Росія активізувала застосування "Шахедів" у західних регіонах України, скориставшись складними погодними умовами.

За його словами, погіршення погоди може ускладнювати роботу українських засобів перехоплення та створювати додаткові можливості для російських безпілотників звичайного типу. Це, як стверджує експерт, підвищує ймовірність їхнього просування вглиб території країни.

"Для росіян це шанс атакувати наші західні тилові частини, куди не долітають реактивні "Шахеди". Бо, на їхню думку, наші хлопці на перехоплювачах погано бачитимуть "Шахеди" і гірше атакуватимуть. Це справді так", - заявив Бескрестнов.

Таким чином, експерт пов’язує збільшення інтенсивності атак зі спробою російської сторони використати погодні умови як додатковий фактор, що ускладнює протидію безпілотникам.

Удари РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами. У результаті сталася пожежа в 9-поверховому житловому будинку. За даними поліції, постраждали вісім осіб. За даними ДСНС, у столиці внаслідок російського удару травмовано сім осіб.

Нагадаємо, що раніше РФ також атакувала складські приміщення в Київській області. В результаті ударів виникла пожежа в Бучанському районі. Триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів.

Як повідомлялося, раніше Росія атакувала 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва. Атака на столицю призвела до загибелі однієї людини та поранень мирних мешканців, серед яких двоє дітей.

Читайте також:

Про джерело: Newsweek Newsweek - щотижневий американський журнал з ліберальним ухилом, один із трьох найбільших щотижневих журналів країни. Друкувався у Нью-Йорку з 1933 по 2012 рік. Виходив англійською мовою в США, Європі, Близькому Сході, Африці та Азії. В інших країнах світу виходив на 12 різних мовах. За розповсюдженням і тиражем був другим найбільшим виданням серед тижневиків новин у США після журналу "Time". Починаючи з 2012 року журнал доступний лише онлайн, для всіх платформ і пристроїв. Newsweek дає детальний аналіз, новини та думки щодо міжнародних питань, технології, бізнесу, культури і політики, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред