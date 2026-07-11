Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Тягар для Путіна: Україна починає "відрізати" Крим з суші, моря та повітря

Анна Косик
11 липня 2026, 12:06
google news Підпишіться
на нас в Google
Незабаром Крим може стати островом.
Крым, Путин
Путін ризикує втратити контроль над Кримом / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/news_kremlin

Головне:

  • Україна може перетворити Крим на острів
  • Сили оборони відрізають росіян в Криму на суші, в морі та повітрі

Повітряна кампанія України з нанесення ударів середньої дальності по тимчасово окупованому Криму стала справжнім тягарем для кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Україна зараз працює над перекриттям ліній постачання на півострові та відрізання Криму з повітря, суші та моря, щоб він став для росіян непридатним для життя. Про це пише видання The Telegraph.

відео дня

"Спочатку українські безпілотники завдали ударів по сухопутному коридору та залізничним сполученням, що з'єднують Крим з Росією. Потім вони вразили інфраструктуру, нафтопереробні заводи, електростанції та вежі ППО. Цього тижня їхні атаки переключилися на танкери тіньового флоту", - йдеться у статті.

Тягар для Путіна: Україна починає 'відрізати' Крим з суші, моря та повітря
Тіньовий флот Росії / Інфографіка: Главред

Видання також називає заяву міністра оборони України Михайла Федорова про перетворення Криму з півострова в острів пророчою.

Україна розпочала новий етап кампанії з ізоляції Криму

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, удари по морських танкерах і бензовозах свідчать про зміну української стратегії. Експерти зазначають, що українські сили оперативно адаптувалися до того, що Росія почала активніше використовувати морські маршрути для постачання палива до Криму.

Зміна тактики пов’язана з погіршенням наземної логістики супротивника. Регулярні українські удари по транспортній інфраструктурі та шляхах постачання значно ускладнили доставку вантажів між територією Росії та окупованим півостровом. У результаті російським військам довелося більшою мірою покладатися на морські поставки палива для покриття дефіциту, що виник.

Повітряна кампанія України в Криму - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ніч на 11 липня у тимчасово окупованому Криму була неспокійною. Потужні вибухи гриміли у районах міст Саки та Сімферополь, після чого у багатьох місцевих мешканців почалися перебої зі світлом.

Переддень, 10 липня, у Євпаторії був приліт на електропідстанцію ПС 110/10 кВ "Мийнаки", яка є важливим енергетичним вузлом. У 2024 році там була проведена масштабна модернізація на суму 1 мільярд рублів.

Раніше, у ніч на 6 липня, Сили оборони України уразили два танкери, що перевозили бензин із Таганрогу до окупованого Криму. Також під ударом опинилася нафтобаза в Керчі й пускові установки ЗРК С-400.

Читайте також:

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини Криму атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Окупанти завдали ракетного удару по Одесі: є загиблі та один постраждалий

Окупанти завдали ракетного удару по Одесі: є загиблі та один постраждалий

13:56Україна
"Тіньовий флот худне": Сили оборони вразили за ніч 28 судів РФ в Азовському морі

"Тіньовий флот худне": Сили оборони вразили за ніч 28 судів РФ в Азовському морі

12:11Війна
Тягар для Путіна: Україна починає "відрізати" Крим з суші, моря та повітря

Тягар для Путіна: Україна починає "відрізати" Крим з суші, моря та повітря

12:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
Українців закликають обов'язково мати вдома господарське мило: у чому причина

Українців закликають обов'язково мати вдома господарське мило: у чому причина

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в офісі за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в офісі за 45 с

Діти Меган і Гаррі зустрілися з дідусем-королем: вперше за чотири роки

Діти Меган і Гаррі зустрілися з дідусем-королем: вперше за чотири роки

Помідори не почорніють: городниця поділилася народними засобами від фітофтори

Помідори не почорніють: городниця поділилася народними засобами від фітофтори

Гороскоп на завтра, 12 липня: Овнам - сум, Водооліям - прибуток

Гороскоп на завтра, 12 липня: Овнам - сум, Водооліям - прибуток

Останні новини

14:03

Стане білосніжною за 20 хвилин: як відмити емальовану каструлю

14:02

"Зруйнувало два шлюби": Марічка Падалко чесно висловилася про роман із Соболєвим

13:56

Окупанти завдали ракетного удару по Одесі: є загиблі та один постраждалий

13:05

Рекордсмен фестивалю в Сан-Ремо: помер відомий італійський співакВідео

13:04

Божественна намазка на хліб з буряка: рецепт п'ятихвилинка

У Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" БескрестновУ Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" Бескрестнов
12:59

"Істерики на всю вулицю": Гросу поскаржилася на складний характер синаВідео

12:54

Ентоні Хопкінс оголосив про несподівану зміну кар’єри

12:50

Щури будуть тікати: як запобігти навалі гризунів влітку

12:11

"Тіньовий флот худне": Сили оборони вразили за ніч 28 судів РФ в Азовському морі

Реклама
12:10

Китайський гороскоп на завтра, 12 липня: Зміям — мандраж, Щурам — відновлення

12:06

Тягар для Путіна: Україна починає "відрізати" Крим з суші, моря та повітря

11:23

Балістику збити не вдалося, влучання були ще до тривоги: деталі атаки РФФото

11:20

Під вівтарем ховали щось цінне: священики були вражені знахідкою

10:57

"Сьогодні 40 днів": Камалія розповіла про особисту трагедію

10:51

Кім: Миколаївщина – перший регіон в Україні, який створив власного ШІ-асистента

10:39

Це не інфляція: Пишний розповів, чому НБУ вводить нову банкноту у 2000 гривень

10:16

Чи треба стригти дитину в рік, щоб в неї виросло густе волосся

10:01

"Десять операцій": зірка Євробачення пережив страшну ДТП

09:44

Patriot для України: Трамп різко змінив правила гри для Путіна

09:20

Бракує зброї не тільки проти балістики: "Флеш" назвав нову небезпеку атак РФ

Реклама
08:39

Три знаки зодіаку притягують гроші: хто розбагатіє вже сьогодні

08:35

Дрони летіли один за одним: у Криму атакований важливий об'єкт, горить судно

07:40

РФ атакувала Київ балістикою: є постраждалі, руйнування, виникли пожежіФото

05:55

З доставкою до Італії: мовчунка Бадоєва вимагає український паспорт

05:30

Фортуна обрала чотирьох фаворитів: які знаки зодіаку опиняться у потоці удачі

05:12

Гороскоп на завтра, 12 липня: Овнам - сум, Водооліям - прибуток

04:41

Лагідні та невибагливі: 7 порід котів, які ідеально підійдуть людям похилого віку

04:24

Як розпалити мангал з вугіллям за 10 хвилин: хитрий трюк від кухаря

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в офісі за 45 с

03:57

Земля на межі: вчені з’ясували, скільки людей зможе витримати планета

03:33

Як дізнатися, що роутер потрібно міняти: чому справа не в тарифі інтернету

02:52

Морква виросте великою і солодкою: що обов’язково потрібно зробити в липні

02:22

Живі обереги проти пристріту: які дерева здавна саджали біля хати на щастя

01:09

Виробництво Patriot для України: у Reuters з’ясували, де можуть відкрити завод

00:00

Дизайнер назвав поєднання кольорів, які виглядають дорого

10 липня, п'ятниця
23:51

Застарілий жир зникне за хвилини: простий спосіб здивує навіть досвідчених господиньВідео

23:27

РФ вгатила ракетами по порту в Одеській області: є жертва

23:05

Зрадниця Соломко не пошкодувала слів подяки на адресу росіян

22:52

Атаки ЗСУ позбавили РФ третини бензину, виробництво покриває 65% попиту — Reuters

22:44

Удача посміхнеться трьом знакам зодіаку: астролог назвала щасливчиків липня

Реклама
22:44

Секрет шеф-кухарів: для чого насправді додають цукор під час смаження риби

22:17

Кондиціонер більше не потрібен: як швидко охолодити спальню перед сномВідео

22:09

Діти Меган і Гаррі зустрілися з дідусем-королем: вперше за чотири роки

22:02

Армія РФ просунулась на гарячій ділянці фронту: в DeepState розкрили деталі

21:53

В оточенні Путіна підтримують Україну у питанні завершення війни - Зеленський

21:21

Вічно молоді: три знаки зодіаку, які майже не змінюються з роками

21:04

Тенденція на дітей: найбагатші чоловіки світу зважилися на дивний крок

21:02

Білий дім схвалив "пекельні санкції" проти РФ: у Сенаті зробили заявуВідео

20:52

Чорна смуга в житті: як за декількома ознаками зрозуміти, що вас зглазили

20:45

У ЗСУ створили командування далекобійного впливу на РФ: Зеленський розкрив деталі

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняУсе про салоКімнатні рослини
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти