Тягар для Путіна: Україна починає 'відрізати' Крим з суші, моря та повітря

Незабаром Крим може стати островом.

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Путін ризикує втратити контроль над Кримом / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/news_kremlin

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Україна може перетворити Крим на острів

Сили оборони відрізають росіян в Криму на суші, в морі та повітрі

Повітряна кампанія України з нанесення ударів середньої дальності по тимчасово окупованому Криму стала справжнім тягарем для кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Україна зараз працює над перекриттям ліній постачання на півострові та відрізання Криму з повітря, суші та моря, щоб він став для росіян непридатним для життя. Про це пише видання The Telegraph.

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"Спочатку українські безпілотники завдали ударів по сухопутному коридору та залізничним сполученням, що з'єднують Крим з Росією. Потім вони вразили інфраструктуру, нафтопереробні заводи, електростанції та вежі ППО. Цього тижня їхні атаки переключилися на танкери тіньового флоту", - йдеться у статті.

Тіньовий флот Росії / Інфографіка: Главред

Видання також називає заяву міністра оборони України Михайла Федорова про перетворення Криму з півострова в острів пророчою.

Україна розпочала новий етап кампанії з ізоляції Криму

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, удари по морських танкерах і бензовозах свідчать про зміну української стратегії. Експерти зазначають, що українські сили оперативно адаптувалися до того, що Росія почала активніше використовувати морські маршрути для постачання палива до Криму.

Зміна тактики пов’язана з погіршенням наземної логістики супротивника. Регулярні українські удари по транспортній інфраструктурі та шляхах постачання значно ускладнили доставку вантажів між територією Росії та окупованим півостровом. У результаті російським військам довелося більшою мірою покладатися на морські поставки палива для покриття дефіциту, що виник.

Повітряна кампанія України в Криму - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ніч на 11 липня у тимчасово окупованому Криму була неспокійною. Потужні вибухи гриміли у районах міст Саки та Сімферополь, після чого у багатьох місцевих мешканців почалися перебої зі світлом.

Переддень, 10 липня, у Євпаторії був приліт на електропідстанцію ПС 110/10 кВ "Мийнаки", яка є важливим енергетичним вузлом. У 2024 році там була проведена масштабна модернізація на суму 1 мільярд рублів.

Раніше, у ніч на 6 липня, Сили оборони України уразили два танкери, що перевозили бензин із Таганрогу до окупованого Криму. Також під ударом опинилася нафтобаза в Керчі й пускові установки ЗРК С-400.

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Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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