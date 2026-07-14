Дрони атакували Крим, у Севастополі - блекаут, Кримський міст перекрито: деталі

Під ударом БПЛА могла опинитися Балаклавська теплова електростанція та інші важливі об’єкти.

https://glavred.net/war/drony-atakovali-krym-v-sevastopole-blekaut-krymskiy-most-perekryt-detali-10780403.html Посилання скопійоване

Дрони пошкодили підстанції та ТЕС у Криму / Главред, фото: ua.depositphotos.com, google.com/maps, x.com/Krymsky_bridge

Коротко:

Крим атакували безпілотники, пошкоджено енергооб'єкти

У Керчі горить важлива вузлова електроподстанція

У Севастополі частина міста залишилася без світла

У ніч на 14 липня тимчасово окупований Крим атакували дрони. Під удар, ймовірно, потрапили енергетичні об’єкти окупантів, внаслідок чого виникли перебої з електропостачанням. Зокрема, вибухи та стрілянину було чутно в Керчі. Кримський міст було перекрито на тлі обстрілу.

"У Керчі після нічної атаки горить електроподстанція ПС "Керченська" 110/35/6 кВ", - повідомляє моніторингова група Кримського вітру з посиланням на дані супутникової зйомки.

відео дня

ПС "Керченська" 110/35/6 кВ - це ключова вузлова підстанція в місті Керч, яка забезпечує електроенергією більшу частину споживачів та інфраструктури регіону. Напруга 110, 35 і 6 кВ; 2 силові трансформатори; загальна встановлена потужність становить 45 МВА.

telegram.me/Crimeanwind

У Керчі зафіксовано пожежу на аеродромі малої цивільної авіації.

"Там, звісно, об’єкти російської ППО. Пожежа сталася поруч із залізницею, тому приліт можливий і по ній", - пишуть монітори.

telegram.me/Crimeanwind

У Керчі також зафіксовано загоряння в Мітрідатовій балці та в приватному секторі мікрорайону Абіссінка.

"У районі гори Мітрідат розташована позиція російської ППО, вночі над нею літали дрони, лунала стрілянина. Пожежа в приватному секторі, можливо, побутова або внаслідок падіння уламків", - йдеться в повідомленні.

Близько 03:00 вибухи було чутно й в окупованому Севастополі. Гауляйтер Михайло Развожаєв повідомив, що ППО окупантів знищила нібито щонайменше 5 ударних безпілотників у Балаклавському районі.

Пізніше Развожаєв повідомив, що під атакою безпілотників опинилася енергетична інфраструктура Севастополя. У результаті ударів частина міста залишилася без електропостачання.

"На об’єктах введено особливий режим, фахівці оцінюють масштаб пошкоджень. Усі екстрені служби перебувають у повній готовності", - повідомив окупаційний губернатор.

Кримський вітер зазначив, що під ударом БПЛА у Севастополі могла опинитися Балаклавська теплова електростанція. У районі Балаклавської ТЕС лунали постріли та вибухи, у місті миготіло світло, яке на короткий час зникало. У Байдарській долині села залишилися без електропостачання.

Також у Севастополі вибухи було чутно в районі мису Фіолент і гори Сапун.

​Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Атаки на Крим - новини

Як писав Главред, у ніч на 12 липня у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. У Севастополі ввели обмеження на електропостачання, а окупаційна влада заявила про атаку безпілотників і роботу ППО.

Ніч на 11 липня у тимчасово окупованому Криму була неспокійною. Потужні вибухи лунали в районах міст Саки та Сімферополь, після чого у багатьох місцевих жителів почалися перебої з електропостачанням.

У ніч на 10 липня у тимчасово окупованому Криму також лунали вибухи. За попередніми даними, у місті було завдано удару по електроподстанції ПС 110/10 кВ "Мійнакі", яка є важливим енергетичним вузлом.

У ніч на 7 липня Сили оборони завдали ударів по двох залізничних мостах у районах населених пунктів Роздольне та Ічки у Криму. Ці об’єкти противник використовував для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів.

Кремль не переживе втрату Криму - The Hill

Крим стане вирішальним полем битви у війні Росії проти України. Кінець російської військової присутності на окупованому півострові стрімко наближається. Києву навіть не обов’язково повертати Крим силою - достатньо лише зробити його непридатним для використання російською армією, пише The Hill.

"Кінець Путіна в Криму близький. Крим - вирішальна територія цієї війни. Україні навіть не потрібно його відвойовувати - їй достатньо лише зробити його непридатним для використання російськими військовими. Цей день стрімко наближається", - впевнені військові експерти.

Вони припускають, що боротьба за Крим, найімовірніше, завершиться остаточним руйнуванням Україною Керченського мосту Путіна вартістю 4 мільярди доларів.

"Чи зможе Путін політично пережити втрату Криму на користь України? Ми в цьому сильно сумніваємося", - підсумували автори статті.

Інші новини:

Про джерело: Крымский ветер Крымский ветер - це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму. Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред