Дрони летіли один за одним: у Криму атакований важливий об'єкт, горить судно

Місцеві жителі скаржилися на гучні вибухи в районах стратегічно важливих об'єктів.

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Поки в Криму гриміли вибухи, у морі вирувала пожежа на важливому об'єкті / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Коротко:

Дрони атакували Крим

Внаслідок атаки, ймовірно, є влучання в Сімферополі

В Азовському морі горить вороже судно

Ніч на 11 липня у тимчасово окупованому Криму була неспокійною. Потужні вибухи гриміли у районах міст Саки та Сімферополь, після чого у багатьох місцевих мешканців почалися перебої зі світлом.

Як повідомив моніторинговий канал Крымский ветер, у Сімферополі, ймовірно, був приліт. Також проліт дрона і два вибухи зафіксували у районі траси "Таврида" біля села Донське.

відео дня

Вночі також зафіксували прольоти дронів, буквально один за другим, над електростанцією у Сімферополі. Близько 02:23 в районі ДРЕС був потужний вибух. Наслідки уточнюються.

Україна вдарила по флоту РФ

Цієї ночі також в Азовському морі спалахнуло судно. Про це свідчить нова мітка на супутникових знімках, яку проаналізували монітори.

Крім цього, Сили безпілотних систем оновили статистику знищення ворожих цілей. У звіті вказано, що станом на 08:25, за останню добу було уражено щонайменше 29 одиниць флоту країни-агресорки Росії.

Статистика СБС / фото: скріншот

Україна розпочала новий етап кампанії з ізоляції Криму

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Україна перейшла до нового етапу кампанії з ізоляції тимчасово окупованого Криму, зосередивши зусилля на російських суднах, які доставляють на півострів паливо морським шляхом.

За оцінками аналітиків, удари по морських танкерах і бензовозах свідчать про зміну української стратегії. Експерти зазначають, що українські сили оперативно адаптувалися до того, що Росія почала активніше використовувати морські маршрути для постачання палива до Криму.

Удари по Криму - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 10 липня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Гучно було в районі Керчі, Саків та Євпаторії.

Напередодні Сили оборони України уразили два танкери, що перевозили бензин із Таганрогу до окупованого Криму. Також під ударом опинилася нафтобаза в Керчі й пускові установки ЗРК С-400.

Раніше, в ніч на 6 липня, у Криму пролунали вибухи в районі військового аеродрому "Гвардійське", після чого в кількох населених пунктах півострова зникло електропостачання.

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Про джерело: Крымский ветер Крымский ветер - це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму. Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

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