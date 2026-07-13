Потужні удари СБС: виведено з ладу енергоміст "Кубань-Крим", підірвано 3 ЗРК РФ

Було завдано ударів по енергетичній інфраструктурі та системам протиповітряної оборони РФ.

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Знищено цілі РФ на ТОТ / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Проведено масштабну операцію "Кримський рубильник"

Знищено 3 ЗРК та енергооб'єкти РФ на ВОТ

Сили безпілотних систем України провели масштабну операцію "Кримський рубильник" в окупованому РФ Криму.

Завдано ударів по енергетичній інфраструктурі та системам протиповітряної оборони російських окупаційних військ у Криму та на тимчасово окупованих територіях, повідомив командувач СБС Роберт Бровді ("Мадяр").

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Подробиці операції "Кримський рубильник"

Протягом 12–13 липня українські оператори безпілотників вразили 11 енергетичних об’єктів, серед яких 9 електроподстанцій, стратегічний пункт перетоку електроенергії енергомосту "Кубань–Крим" та газоперекачувальну станцію.

Крім того, під ударами опинилися 5 ключових елементів російської протиповітряної оборони.

Знищено:

пускова установка ЗРК С-400 "Тріумф";

зенітний ракетний комплекс "Тор-М2";

зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1";

дві радіолокаційні станції "Небо-У".

До операції були залучені підрозділи 414-ї ОБр СБС "Птахи Мадяра", 413-го полку СБС "Рейд", 1-го окремого центру СБС, групи БАС "Фенікс" та 20-ї окремої бригади безпілотних систем К-2.

За даними СБС, удари були завдані по об’єктах у тимчасово окупованому Криму, а також на території Донецької, Луганської та Запорізької областей.

/ Інфографіка: Главред

Командувач НГУ розповів про подальші удари по Криму

Командувач Національною гвардією України Олександр Півненко заявив, що українські Сили оборони продовжуватимуть завдавати ударів по об’єктах, що забезпечують логістику російських військ, зокрема по інфраструктурі на території тимчасово окупованого Криму.

За його словами, ключову роль у виконанні таких завдань дедалі частіше відіграють підрозділи безпілотних систем, які здатні вражати цілі в глибокому тилу противника. Півненко зазначив, що Нацгвардія збільшує кількість операторів дронів і вдосконалює можливості з виявлення та знищення військових об’єктів.

"Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів в оперативній глибині та набагато активніше знищувати логістику противника. Чим більше засобів - тим ефективніше ми будемо діяти", - заявив він в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Удари по Криму - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше Крим зазнав чергової атаки безпілотників. У Керчі, Феодосії, Щолкіно та Красноперекопську лунали вибухи.

За даними моніторингових каналів, під удар потрапили підстанція в Радянському районі та нафтобаза "ТЕС-Термінал-1" у Керчі. Через атаку окупаційна влада тимчасово перекрила рух по Керченському мосту.

Крім того, радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що це може бути лише початком, а на російських окупантів на півострові попереду чекають серйозні проблеми. За його словами, про наслідки майбутніх дій України росіяни "будуть згадувати з жахом".

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Про джерело: Сили безпілотних систем Збройних сил України Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС) - окремий рід військ у складі Збройних сил України, що призначений для використання повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних та роботизованих систем. Створений 2024 року, пише Вікіпедія. СБС були офіційно створені 6 лютого 2024 року за указом Президента України № 51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони". Цей рід військ включає повітряні, морські (надводні та підводні) та наземні безпілотні та роботизовані системи. До складу СБС входять такі підрозділи, як 9-та окрема бригада безпілотних систем, 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів, 412-й окремий полк безпілотних систем "Nemesis", 413-й окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" та інші.

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