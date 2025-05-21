'Маємо звільнити всіх': президент зробив важливу заяву про обмін 1000 на 1000

Президент отримує щоденні доповіді про підготовку обміну полоненими "1000 на 1000".

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Зеленський розповів про підготовку обміну 1000 на 1000 / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Ключові тези Зеленського:

Україна готується до великого обміну полоненими з РФ

ЗСУ ведуть операції в Курській та Бєлгородській областях

Росія не подає сигналів до припинення війни, тож тиск на неї має бути комплексним

Україна готується до обміну полоненими з Росією у форматі "1000 на 1000". Перевіряється інформація щодо кожного українського бійця, який може бути включений до списків на звільнення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент зазначив, що фактично щодня йому доповідають щодо великого обміну полоненими.

відео дня

"Ми готуємо обмін. Фактично щодня – доповіді. Ми маємо звільнити всіх наших людей, безумовно. Ми перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища. Стараємося зробити максимум можливого. Дуже стараємося", - наголосив Зеленський.

Ситуація на фронті і бої на Курщині

Також глава держави розповів, що заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова та військового командування щодо ситуації на фронті та співпраці з партнерами. За його словами, російські штурми тривають, але ЗСУ продовжують активно діяти і виконувати всі необхідні бойові завдання.

"Найбільш гаряча ситуація на Донеччині, особливо – Покровський напрямок. Продовжуємо активні дії в Курській та Бєлгородській областях – це захист Сумщини, це захист Харківщини, активний і дієвий наш захист", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що початку Курської операції у серпні російська армія зазнала значних втрат — понад 63 тисячі убитих та поранених лише на цьому напрямку. Крім того, ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд полоненими.

За його словами, чим більше боїв проходить на території ворога, тим безпечнішими стають наші громади. Водночас пезидент наголосив, що Росія не демонструє готовності до припинення війни, тому тиск на неї має залишатися всеосяжним — на фронті, в економіці та політиці.

"На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, і вони поки не готові війну завершувати. Отже, всі наші форми тиску, уся наша робота з партнерами заради тиску на Росію – це те, що абсолютно потрібно. Тиск переконує. Тиск на полі бою. Тиск в економіці, і саме для цього – санкції. Тиск у політиці. Я хочу подякувати всім, хто підтримує Україну", - додав Зеленський.

Війна в Україні - новини за темою

Нагадаємо, операція підрозділів Сил оборони України в прикордонних районах Курської області триває. Українські захисники утримують позиції, виконують завдання і завдають значних втрат ворогу. Російські заяви про нібито завершення бойових дій не відповідають дійсності.

Також президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що вже наступного тижня у Ватикані можуть розпочатися технічні переговори щодо припинення вогню в Україні. За його словами, Сполучені Штати не відмовилися від посередницької ролі у врегулюванні війни між Росією та Україною, однак тепер до діалогу активніше долучається і Європа.

Як повідомляв Главред, війна Росії проти України не завершиться найближчим часом, каже військовий оглядач Олександр Коваленко. Все залежить від самої України — ні мир, ні перемир’я не настануть без її зусиль.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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