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Діалог можливий лише втрьох: коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна

Анна Ярославська
31 липня 2025, 12:35
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На сьогодні перспектив для зустрічі Зеленського і Путіна майже немає.
Володимир Зеленський, Володимир Путін
Зустріч Зеленського і Путіна поки що малоймовірна / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Ви дізнаєтеся:

  • Чому зараз Путіну невигідно зустрічатися із Зеленським
  • За яких умов президенти можуть сісти за стіл переговорів

Зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна поки що малоймовірна. І на це є дві причини. Їх озвучив політолог, політичний консультант, керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

За його словами, перша причина в тому, що Путіну немає сенсу погоджуватися на зустріч, яка йому нічого не дасть.

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"Глава Кремля може погодитися зустрітися тільки за умови підписання документа, який він зможе реально продати своєму електорату як "перемогу". Тобто сказати росіянам, що, мовляв, усе було не даремно, ми - виграли, а Україна програла. Але очевидно, що такий документ підписано не буде", - написав Рейтерович у своїй колонці на Главреді.

Друга причина в тому, що Росія продовжує качати тему, пов'язану з так званою нелегітимністю Зеленського.

"Якщо тема зустрічі стане реальною, Кремлю треба буде відповісти на запитання: чому говорили дурниці про те, що Зеленський "нелегітимний", а тепер росіяни погодилися піти з ним на переговори.

У такій ситуації Путін буде використовувати час, щоб спробувати наступати на Україну і отримати "бонуси" на полі бою, а потім намагатися їх використовувати за столом переговорів і про щось домовлятися", - вважає політолог.

У якому випадку можуть зустрітися Зеленський і Путін

Рейтерович вважає, що невелика ймовірність зустрічі Зеленського і Путіна існує лише в тому випадку, якщо переговори відбуватимуться не у двосторонньому, а тристоронньому форматі за участю Туреччини або США.

"Такі переговори стануть можливими тільки тоді, коли буде досягнуто певного компромісу, який влаштує обидві сторони. Україна згодна на деякі компроміси, але є і свої червоні лінії, які публічно озвучені, тоді як позиція Росії абсолютно недоговороздатна", - додав політолог.

Рейтерович пояснив, що Туреччина хоче організувати цю зустріч, оскільки такий крок серйозно б підвищив статус держави і самого президента Ердогана. Тема привертає увагу і виводить Ердогана на рівень геополітичного гравця.

Що стосується Трампа, то Сполучені Штати не хочуть включатися в переговори, коли немає результату.

"Зараз нам треба слідкувати за ситуацією, чекати і спостерігати за тим, як розвиватимуться події. Першу свою проблему Трамп уже вирішив, коли було укладено торговельну угоду з Євросоюзом. Тепер у нього залишився Китай. За результатами зустрічі в Китаї буде зрозуміло, до чого все це призведе", - резюмував політолог.

Зустріч Путіна і Зеленського - останні новини

Як писав Главред, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Зеленський і Путін можуть зустрітися за посередників у разі, якщо санкції Заходу почнуть працювати.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков висловив сумніви щодо можливих прямих переговорів Зеленського і Путіна в серпні 2025 року. За його словами, зустріч двох лідерів має "поставити остаточну крапку у врегулюванні конфлікту" і зафіксувати домовленості, які належить виробити під час експертної роботи.

Нещодавно президент США Трамп також заявив, що не знає, чи буде зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, наразі не особливо зацікавлений у контактах із ним.

Тим часом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що в Кремлі помилково інтерпретували терпіння глави Білого дому Дональда Трампа. Однак "час для неправильних інтерпретацій минув".

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Про персону: Ігор Рейтерович

Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму
Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА".

У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України".

Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

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