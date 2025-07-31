Навіщо Путін масовано вдарив по цивільних у Києві: дочка Келлога назвала причину

Київ зазнав масованої атаки. Меган Моббс вважає, що обстріл став відповіддю Кремля на ультиматум президента США.

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Меган Моббс прокоментувала атаку РФ на Київ / Колаж: Главред, фото: ДСНС, instagram.com/mobbs_mentality

Коротко:

Меган Моббс відреагувала на удар РФ по Києву

Дочка Келлога вважає, що Путін "відчуває рішучість Америки"

Дочка спецпредставника Трампа з питань України Кіта Келлога Меган Моббс відреагувала на масований обстріл Києва російською армією в ніч на 31 липня.

За її словами, атака РФ - це відповідь російського диктатора Володимира Путіна на ультиматум президента США.

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"Київ піддається масованій атаці дронів. Не сумнівайтеся, це відповідь Путіна на дедлайн президента (США - ред.) Трампа. Він відчуває рішучість і силу Америки. Ми не повинні виявитися безпорадними", - написала Меган Моббс у соцмережі X.

Скріншот допису Меган Моббс у соцмережі X

Атака на Київ у ніч на 31 липня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед". У багатьох областях було чути вибухи.

Окупанти також вдарили по Києву. У столиці прогриміли потужні вибухи - працювали сили ППО. Подробиці читайте в матеріалі: Київ у вогні, летять "табуни" Шахедів: моторошні наслідки атаки на столицю.

Уранці в четвер стало відомо, що в одному з районів міста - "приліт" просто в житловий будинок. Під завалами - люди.

Станом на 07:42 підтверджено дані про шістьох загиблих. Четверо - у Святошинському районі, двоє - у Солом'янському. Серед загиблих - дитина, хлопчик шість років.

Триває рятувальна операція.

Дивіться відео - Пряме влучання РФ по житловому будинку в Києві:

Ультиматум Трампа Путіну - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп встановив новий термін для Росії щодо закінчення війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів, починаючи з 28 липня.

При цьому він підкреслив, що жодної реакції з боку Москви досі не отримав.

"Ні, я не отримував, не отримував жодної відповіді. Це засмучує. Раніше я говорив вам, що на тиждень помирає 5 000 осіб. Тепер уже 7 000 людей помирають на тиждень. Переважно українські та російські солдати. Але цивільні люди також помирають від бомб, які падають їм на голову. Це огидна війна", - сказав глава Білого дому.

Тим часом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що в Кремлі помилково інтерпретували терпіння глави Білого дому Дональда Трампа. Однак "час для неправильних інтерпретацій минув".

Своєю чергою, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі "взяли до відома" заяву Трампа, який заявив про скорочення терміну поставленого їм ультиматуму.

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Про персону: Меган Моббс Меган Моббс - військовий історик, випускниця елітної американської академії Вест Поінт. Донька спецпредставника США Дональда Трампа щодо України Кіта Келлога. Меган Моббс уже багато років очолює благодійний фонд RT Weatherman Foundation, який допомагає Україні з початку повномасштабної війни. Видання The Washington Post називає її "найкращим другом України". "В українців, мабуть, немає кращого друга, ніж Моббс. Фонд RT Weatherman Foundation працює в Україні з самого початку війни. Його діяльність охоплює створення та управління логістичним центром на румунсько-українському кордоні та доставку понад 10 000 піддонів із ліками, медичним приладдям та іншою гуманітарною допомогою понад 70 гуманітарним організаціям і лікарням в Україні", - пише видання. Також фонд допомагає евакуювати американських добровольців, які воюють в Україні, в регіональний медичний центр Збройних сил США в Ландштулі (Німеччина), де вони можуть отримати спеціалізовану медичну допомогу. Фонд також займається репатріацією тіл американських добровольців, які загинули в боях.

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