План "Б" окупантів під Покровськом: ворог змістив акцент атак після провалу

Російські загарбники перекидають штурмові групи і намагаються посилити наступ у Покровській агломерації.

Ворог просувається у Гришиному та Котлиному, тривають активні

Російські загарбники змогли просунутися у Донецькій області, зокрема у Покровській міській громаді. За повідомленням проєкту DeepState в Telegram, "ворог просунувся у Гришиному та поблизу Котлиного".

Ситуація у Гришиному та Котлиному

Село Гришине розташоване на північний захід від Покровська і наразі переважно окуповане російськими військами. Частина села залишається районом проникнення ворога.

Селище Котлине на південний захід від Покровська також частково окуповане, інша його частина перебуває під контролем Сил оборони.

Що кажуть в Генштабі

Станом на 16:39 Генеральний штаб повідомляв, що з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій на Покровському напрямку. Атаки фіксувалися у районах Білицького, Родинського, Мирнограда, Рівного, Покровська, Удачного, Гришиного, Дачного, Філії та Новопавлівки.

На момент публікації зведення одне зі зіткнень триває.

Активні бої у південно-східній частині Гришиного

У південно-східній частині Гришиного тривають стрілецькі бої. За інформацією 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, Сили оборони активно нищать ворога за підтримки підрозділів БПЛА та артилерії.

"Намагаючись посилити наступ у Покровській агломерації, росіяни нарощують кількість далекобійної артилерії у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ. Ворог переховує артилерію як у лісосмугах, так і в приватній житловій забудові", — йдеться у повідомленні.

За останню добу українські захисники пошкодили та знищили п’ять одиниць артилерії ворога в районі Покровська та Мирнограда.

Попри постійний тиск противника, "підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ продовжують утримувати позиції в північній частині Покровська".

Ворог змушений сповільнити просування, тому активізується на напрямках Гришиного та Родинського. Російська армія безуспішно перекидає додаткові штурмові групи з мототехнікою на спробу тиску у Гришиному.

Як писав Главред, РФ під час весняно-літньої кампанії хотіла наступати на "пояс фортець" у Донецькій області, але контратаки ЗСУ зірвали плани окупантів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що активні дії Сил оборони на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках перешкодили планам росіян на Донеччині.

Крім того, Сили оборони відкинули війська РФ на північ від села Амбарне поблизу державного кордону у Куп’янському районі Харківської області.

Нагадаємо, що в Третьому армійському корпусі заявили, що російські окупанти не захопили всю Луганську область. Зараз бригада утримує останні рубежі області.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

