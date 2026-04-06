Потужний удар по носію Калібрів: дрони уразили фрегат РФ Адмірал Макаров

Запуски ракет ППО здійснювалися безпосередньо з борту фрегата під час наближення дронів до цілі.

Завдано удари по цілях РФ

Нанесено удар по російському фрегату Адмірал Макаров

Атаковано ще одну ціль РФ - плавучу бурову установку Сиваш

Під час атаки на Новоросійськ у ніч на 6 квітня українські дрони завдали ударів по носію ракет Калібр — російському фрегату Адмірал Макаро".

Як повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, пуски ракет ППО здійснювалися безпосередньо з борту фрегата під час наближення до цілі, що не завадило українським дронам вразити судно.

Операція реалізована Птахами 1 ОЦ СБС, спланована та скоординована СБУ. Ступінь пошкоджень встановлюється розвідкою, додав Мадяр.

Крім того, також повідомляється про удари ССО по плавучій буровій установці Сиваш спільно з силами глибинного ураження ВМС.

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України завдали ударів по ряду об'єктів протиповітряної оборони, складу зберігання безпілотників та інших об'єктах російських окупаційних військ як на тимчасово окупованих територіях України, так і в глибині території РФ.

Раніше стало відомо, що підрозділи Сил оборони України вразили потужності нафтопереробного заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області Російської Федерації.

Напередодні повідомлялося, що в результаті ураження ударними БПЛА "Темрюкського морського порту" було знищено 20 резервуарів, що становить 70% від загальної кількості.

Про джерело: Сили безпілотних систем Збройних сил України Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС) — окремий рід військ у складі Збройних сил України, що призначений для використання повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних та роботизованих систем. Створений 2024 року, пише Вікіпедія. СБС були офіційно створені 6 лютого 2024 року за указом Президента України № 51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони". Цей рід військ включає повітряні, морські (надводні та підводні) та наземні безпілотні та роботизовані системи. До складу СБС входять такі підрозділи, як 9-та окрема бригада безпілотних систем, 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів, 412-й окремий полк безпілотних систем "Nemesis", 413-й окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" та інші.

