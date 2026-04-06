Потужний удар по носію Калібрів: дрони уразили фрегат РФ Адмірал Макаров

Олексій Тесля
6 квітня 2026, 16:35
Запуски ракет ППО здійснювалися безпосередньо з борту фрегата під час наближення дронів до цілі.
Головне:

  • Нанесено удар по російському фрегату Адмірал Макаров
  • Атаковано ще одну ціль РФ - плавучу бурову установку Сиваш

Під час атаки на Новоросійськ у ніч на 6 квітня українські дрони завдали ударів по носію ракет Калібр — російському фрегату Адмірал Макаро".

Як повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, пуски ракет ППО здійснювалися безпосередньо з борту фрегата під час наближення до цілі, що не завадило українським дронам вразити судно.

Операція реалізована Птахами 1 ОЦ СБС, спланована та скоординована СБУ. Ступінь пошкоджень встановлюється розвідкою, додав Мадяр.

Крім того, також повідомляється про удари ССО по плавучій буровій установці Сиваш спільно з силами глибинного ураження ВМС.

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України завдали ударів по ряду об'єктів протиповітряної оборони, складу зберігання безпілотників та інших об'єктах російських окупаційних військ як на тимчасово окупованих територіях України, так і в глибині території РФ.

Раніше стало відомо, що підрозділи Сил оборони України вразили потужності нафтопереробного заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області Російської Федерації.

Напередодні повідомлялося, що в результаті ураження ударними БПЛА "Темрюкського морського порту" було знищено 20 резервуарів, що становить 70% від загальної кількості.

Про джерело: Сили безпілотних систем Збройних сил України

Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС) — окремий рід військ у складі Збройних сил України, що призначений для використання повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних та роботизованих систем. Створений 2024 року, пише Вікіпедія.

СБС були офіційно створені 6 лютого 2024 року за указом Президента України № 51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони".

Цей рід військ включає повітряні, морські (надводні та підводні) та наземні безпілотні та роботизовані системи.

До складу СБС входять такі підрозділи, як 9-та окрема бригада безпілотних систем, 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів, 412-й окремий полк безпілотних систем "Nemesis", 413-й окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" та інші.

Чорне море Чорноморський флот Новоросійськ військовий корабель
Підірвано великий нафтотермінал, збито літак-амфібію РФ: подробиці ударів ЗСУ

Вихід США з НАТО: яку нову модель Альянсу готують в США та що зміниться для України

Українців попередили про різке подорожчання бензину та дизеля: коли злетять ціни

Жахливе попередження: астронавти перетнули "точку неповернення" на шляху до Місяця

Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

Карта Deep State онлайн за 6 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 7 квітня: Тиграм — перешкоди, Собакам — жертви

Леся Нікітюк з'явилася з фінгалом: "У мене ж дитина"

Коли можна приходити на кладовище:: чи є "неправильний" час

Жінка одружилася з коханим, а за кілька тижнів почула: "Жити залишилося 60 днів"Відео

"Я до вас дістануся": Каменських російською "наїхала" на фанатів у СШАВідео

"Відчув різницю у віці": Харчишин розповів про труднощі у спілкуванні з дітьми

"Справжнє життя": Боржемська показала бойфренда з дитиною на руках

Чому віряни щороку постять - священник дав чесну відповідьВідео

Меган Маркл показала обох дітей під час традиційної забави — як вони виглядаютьВідео

Долар раптово обвалився, а євро злетів: свіжий курс валют на 7 квітня

Удари по нафтовій інфраструктурі РФ скоротили доходи на $1 млрд за тиждень - FT

Скільки яєць треба фарбувати на Великдень: яких кольорів краще уникати

Графіки не діють: в частині регіонів України ввели екстрені відключення світла

Колорадський жук і близько не підійде: що посадити поруч із картоплеюВідео

"Мене совість не мучить": Тарас Тополя висловився щодо розлучення

Санкції не працюють: екс-банкір Лагун знайшов спосіб виводити активи через фіктивних бенефіціарів, – ЗМІ

Заморозки та сильний вітер: на Тернопільщині оголосили штормове попередження

Швеція передає Україні системи ППО: Tridon Mk2 збиває дрони та ракети

"Постраждав": Melovin повідомив про руйнування в будинку після атаки РФФотоВідео

На Рівненщину насувається небезпечна погода: коли вдарять мокрий сніг та заморозки

"Я не ідеальний тато": Валерій Харчишин відверто про стосунки із синами

Понад 1,1 млн грн для "Госпітальєрів": як пройшов ювілейний 15-й Work.ua Київський півмарафон Незламності 2026

Гороскоп на завтра, 7 квітня: Терезам - успіх, Водоліям - фінансові втрати

Нова хвиля original-серіалів на Київстар ТБ: стартували зйомки проєкту "Мій новий берег" новини компанії

Росіяни почали скидати з БпЛА нові міни: українців попередили про загрозу

Удача буде з вами весь рік: що потрібно зробити у Чистий четвер

Коляденко показав Ірину Білик і звернувся до неї: "Кохання бажаю"

Мокрий сніг і сильний вітер: синоптик попередила українців про заморозки

Вікна будуть чистими місяцями: чим натерти скло для бездоганнного блиску - лайфхак

Все зміниться: три знаки зодіаку отримають шанс змінити своє життя після 6 квітня

Кому молитися 7 квітня про зцілення душі й тіла: яке церковне свято

ЗСУ відкинули росіян на важливому напрямку: звільнено нові території біля кордону

Росія не зупиниться: Зеленський різко відреагував на атаку по ОдесіФото

Сергій Притула вперше за довгий час показав дітей від двох шлюбів — деталі

У РФ помер розробник "Циркону": росіяни б'ють цією ракетою по Україні з 2024 року

США та Іран ведуть переговори щодо перемир’я: ЗМІ оцінили шанси на угоду

У гнізді лелек на Полтавщині розгорілася боротьба: Одарка напала на нових мешканців

Нічний удар окупантів по Одесі: є загиблі та поранені, оголошено день жалобиФото

Дизель подорожчав до історичного максимуму: які ціни на АЗС 6 квітня

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 квітня (оновлюється)

ЗСУ зірвали плани росіян на Донеччині, позиції ворога послаблюються – ISW

РФ знайшла заміну Starlink: ЗСУ вперше знищили секретний супутниковий термінал РФ

Момент істини в Ірані настане скоро: Климовський дав прогнозПогляд

Дрони завітали у Новоросійськ: горить важливий нафтовий термінал, деталі

РФ атакувала багатоповерхівку в Одесі: під завалами можуть бути людиФото

