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Десантники армії України знищили бронегрупу військ Росії з Томську

19 квітня 2022, 13:27

Підрозділи ворожої військової частини регулярно брали участь у міжнародних навчаннях та займали призові місця.

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Документи бронегрупи Томської мотострілецької бригади військ Росії / Генштаб ЗСУ

В районі інтенсивних бойових дій між армією України та військами Росії українські десантники розтрощили бронегрупу одного з підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального ВО ЗС Російської Федерації з міста Томськ. Підрозділи цієї військової частини нерідко брали участь у міжнародних маневрах і завойовували там призові місця. Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Так, нещодавно, в районі інтенсивних боїв, українськими воїнами-десантниками було розбито та знищено бронегрупу одного із підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального ВО ЗС російської федерації, м. Томськ. Саме підрозділи цієї військової частини постійно брали участь в міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця.", - зазначено в повідомленні командування в Facebook.

читайте такожГлава української розвідки розповів, чим можна "розбити" російську арміюВказується, що в день боїв з проявившими мужність українськими воїнами представники російських окупаційних військ загинули в своїх бойових машинах. Тільки деяких вдалося ідентифікувати за документами.

"Зокрема, під час огляду особистих речей одного представника "руського миру" з Оренбургу, молодшого сержанта Саккузиєва Кайрата наявні документи дають нам зрозуміти про його недовгу військову кар’єру. Фах снайпера, навідника-командира танку та закінчення інтенсивних курсів за програмою "виживання" при Вольському військовому інституті матеріального забезпечення йому вже ніколи не знадобляться.", - розповіли в штабі.

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Документи російського військового Саккузієва / Генштаб ЗСУ
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Документи російського військового Саккузієва / Генштаб ЗСУ
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Документи російського військового Саккузієва / Генштаб ЗСУ

Також вдалося встановити особу ще одного загиблого молодого офіцера - лейтенанта Кочановського А. М.

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Документи російського військового Саккузієва / Генштаб ЗСУ

"Ідентифікували по нарукавних знаках та погонах ще одного знищеного молодого офіцера – лейтенанта Кочановського А.М., який також закінчив своє недовге життя, як десятки інших його співслужбовців в статусі злочинця", - підкреслюється в повідомленні.

Війна Росії проти України

Збройні сили України за добу, 18 квітня, знищили сім ворожих повітряних цілей. Йдеться про винищувача Су-30, чотири безпілотники і 2 крилаті ракети. Літак було збито у Харківській області неподалік від Балаклії.

Фахівці порталу Oryx підрахували, що з початку війни РФ проти України українська армія відбила в окупантів військової техніки на суму понад 1 мільярд доларів. Серед трофеїв опинився вертоліт, 27 РСЗВ і 11 безпілотників. Вдалося захопити і близько 70 засобів російського ППО.

Раніше в Oryx заявили, що Київ "отримав" від Москви понад 1000 одиниць бойової техніки. Поповнення балансу ЗСУ доведено фотографіями та відеоматеріалами. Таким чином, російська армія виявилася великим "постачальником" озброєнь для України.

Інші новини:

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ЗСУ Томськ російські війська війна Росії та України
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